Fort en musique, seul survivant des festivals d'été dans le Nord Franche-Comté

Musique classique et littérature résonneront ce week-end contre les pierres du fort Dorsner, à Giromagny. Et rien ne pourra l'empêcher. La troisième édition du festival Fort en musique, qui se déroule du 13 au 16 août, a survécu à la crise sanitaire.

Après avoir été d'abord annulé début mai, l’événement a finalement pu se maintenir grâce, entre autres, aux soutiens financiers des municipalités de Giromagny, de Rougemont-le-Château, du Territoire de Belfort, et de ses partenaires.

Pour survivre, le festival a dû s'adapter : le nombre d'intervenants a été divisé par deux (ils sont passés d'une trentaine à une quinzaine), mais les artistes font deux représentations (au lieu d'une seule) pour le même cachet, comme l'explique Pascal Contet, directeur artistique du festival.

Les artistes ont tous accepté de jouer deux fois. Je tiens à remercier les artistes parce qu'ils travaillent deux fois plus, mais nous, on ne pouvait pas augmenter leur cachet deux fois plus.