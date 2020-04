Manu and Co

Confiné, Manuel Hannoteaux du groupe Manu and Co se dédouble :

Salut à tous, comme je suis confiné, j'ai chanté avec ... moi. https://www.youtube.com/watch?v=iLrwkOt4R0U

Un tout nouveau titre de Manu and Co avec Lucas Guillaneux à la guitare (que je double sur son magnifique solo lol) et Pierre-Francois Maurin à la contrebasse (que je n'ai pas pu doubler car je n'ai pas de contrebasse) en attendant le clip du déconfinement avec les autres membres du groupe, "Ma nouvelle chanson " www.manuandco.fr