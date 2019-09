INEDIT - Découvrez le nouveau single de Marc Lavoine

Il est venu présenter son nouveau single Morceau d’amour. L’un des 3 inédits qui fera partie d’un triple best-of de 55 titres dont la sortie est prévu le 1er Novembre prochain.

Un triple album qui va faire plaisir à tout le monde. Il y a les premiers tubes mais aussi des surprises : des inédits, des duos et des reprises.

Il y a un duo avec mon frère. La chanson s’appelle « Auprès de toi mon frère ». Il est très heureux, moi aussi car ça fait toujours plaisir de retrouver son enfance et ses valeurs.

Les voix se mélangent, on a un peu de mal à retrouver qui est qui mais ça ne laisse pas indifférent. A noter également une reprise de Toi mon amour avec Clara Luccinani.

Ce sont les duos qui m’émeuvent le plus. Avec François Hardy, Catherine Ronger, Juliette Greco, Véronique Samson… Cette génération-là, je suis vraiment content d’avoir travaillé avec eux.

Marc Lavoine a également publié L’homme qui ment en 2015.

Il y parle beaucoup de sa famille. L’homme qui ment, c’est son père. Communiste et charmeur, cégétiste et volage : tel était Lulu, son père. Menteur aussi, un peu, beaucoup, passionnément, pour couvrir ses frasques, mais aussi pour rendre la vie plus belle et inattendue.

Peut-être que la guerre d’Algérie et le fait d’avoir vu pas mal de gens mourir, d’avoir approché la mort si près, ça lui a donné envie de vivre vite.

Fabien Emo s’est connecté sur la page Youtube du chanteur pour connaître les 3 chansons les + écoutées. Il s’agit de Reviens mon amour, Vivre ou ne pas vivre et Les yeux revolvers.

Avec plus de 320.000 fans, tous réseaux sociaux confondus, Marc Lavoine est un homme très connecté. Il est d’ailleurs à l’initiative du projet Mon cartable connecté qui permet aux enfants hospitalisés de suivre les cours à distance dans leur école. Grâce à des webcams, l’enfant peut voir sa classe et les élèves peuvent voir leur camarade.

Avec ce projet qui est devenu un programme maintenant, j’apprends beaucoup de chose sur la vie des gens, sur la connexion et la solidarité qui se fait entre les écoles, les soignants et les familles. Les français sont extraordinaires

Marc Lavoine va faire son entrée parmi les jurés de The Voice.

C’est l’émission la mieux produite je trouve qui révèle des nouveaux talents ce que les maisons de disques ont du mal à faire aujourd'hui. Et donc j’ai envie de les aider.

Son spectacle, Les souliers rouges, sera à l’affiche des Folies Bergères en janvier 2020, l’occasion pour Muriel Giordan de vous faire découvrir, une pièce secrète de cette salle mythique « La salle de la danse du ventre »

