Les Morceaux d'Amour de Marc Lavoine !

France

Le 1er Novembre 2019, Marc Lavoine nous proposera son triple best-of, réunissant 55 titres avec 6 inédits. En attendant sa sortie, le chanteur nous propose de découvrir l'un de ces 6 titres inédits : "Morceaux d'amour".

A cette occasion, Marc Lavoine est l'invité de France Bleu Matin. Ecoutez les meilleurs moments de son interview.

Racontez-nous l'histoire de "Morceaux d'amour"

Comme je suis heureux aussi dans ma vie intime, ce morceau d'amour, il est venu assez rapidement, comme une sorte de "ne me quitte pas" un peu plus enjoué, moins triste !

Se sentant dans une période "bleue", c'est avec son ami "Darko", qu'il s'est mis à griffonner cette chanson. Les ondes positives qui entourent sa vie lui ont permis d'aller très vite, et de nous proposer une chanson, avec "un nouveau son", qui parle de projets, d'avenir et de perspective. Il nous raconte en détails ce travail d'écriture et de composition.

L'histoire de "Morceaux d'Amour" Copier

"Morceaux d'amour", c'est un peu le résumé de votre carrière musicale ?

L'amour est une tentative permanente !

Marc Lavoine admet que ce titre "Morceaux d'amour" correspond bien à tous les fragments des chansons qu'il a pu faire depuis les années 80.

Des "yeux revolver" à "morceaux d'amour", le chanteur avoue avoir construit sa vie autour des mots. Dans ses chansons, il admet qu'il y'a souvent des amours qui se promènent !

Morceaux d'Amour, c'est un peu le résumé de votre carrière ? Copier

Quel est le secret de Marc Lavoine pour toujours nous surprendre ?

S'installer, c'est mourir !

Pour cela, Marc Lavoine essaye lui-même d'être surpris ! Il n'hésite pas à aller vers la jeune génération, comme Clara Luciani.

Il avoue également toujours être en mouvement, et essaye de se suprendre. Il n'hésite à "remettre son titre" à chaque fois, comme il nous l'explique !

Le secret pour nous surprendre ? Copier

L'ambiance "festival" est-elle différente de celle des salles ? N'est-ce pas moins intime ?

Cette année, Marc Lavoine a enchaîné les festivals. Il est notamment, en ce début septembre, au Chant du Gros en Suisse.

Même si pour les festivals, il est obligé de réduire le temps de sa prestation, pour lui, festival ou concert en salle, ce n'est pas si différent. L'important est de chanter pour chacun des spectateurs, et non pas pour une foule immense.

Pour Marc Lavoine, l'intimité passe aussi par les chansons. Elles réunissent les gens.

Certains se sont mariés, certains se sont embrassés, d'autres se sont quittés sur des chansons comme celles-ci. Ils les connaissent. Elles font partie de leur vie !

Les festivals, n'est-ce pas moins intime que les salles ? Copier

Pourquoi avoir accepté d'être coach dans "The Voice" ?

Marc Lavoine s'apprête à rejoindre l'équipe des coachs de l'émission "The Voice" sur TF1, aux côtés de Lara Fabian, Amel Bent et Pascal Obispo. Il en est très heureux, et il nous explique pourquoi avoir accepté. Il y'a plusieurs raison à cela. C'est notamment, pour Marc Lavoine, une façon d'apprendre de la nouvelle génération. Les jeunes chanteurs le surprennent et lui apprennent des choses qu'il ne sait pas encore.