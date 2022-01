Marc Lavoine : "On partait dans le Sud-Ouest en 4L avec un trou au plancher"

Souvenirs de banlieue parisienne, de vacances dans le Lot ou de voyages à cheval... Le chanteur Marc Lavoine évoque, non sans un certain romantisme, des lieux qui ont marqué sa vie. Place(s) à la France de Marc Lavoine !

Marc Lavoine fête ses 60 ans cette année et signe son retour sur la scène musicale avec un nouvel album, Adulte jamais, qui paraît ce vendredi 14 janvier. Le chanteur n'avait pas délaissé le monde de la chanson pour autant puisqu'il fourmille de projets et que les téléspectateurs le retrouvent depuis 2020 dans le jury de l'émission The Voice sur TF1.

Pour France Bleu, il se plonge dans ses souvenirs, aux quatre coins de la France.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est le chanteur, auteur et comédien Marc Lavoine qui nous dévoile certaines anecdotes en lien avec des lieux importants de sa vie.

Des racines en banlieue parisienne

Marc Lavoine pousse ses premiers cris dans une maternité de Longjumeau, dans l'Essonne, le 6 août 1962. Déception pour sa maman : ce n'est pas une fille comme elle l'espérait. "Je suis arrivé avec un quelque chose en plus qui a fait sa désolation" se souvient le chanteur qui aurait pu s'appeler Brigitte !

Il grandit ensuite à Wissous, à côté de Fresnes, de Rungis et d'Orly. Ce qui le conduit à affirmer :

Je n'ai jamais été Parisien. Je me suis toujours senti comme un immigré à Paris.

Des vacances dans le Sud-Ouest

Enfant, Marc Lavoine partait en vacances dans le Lot. La bonne vieille 4L familiale, avec un trou au plancher, les amenait dans le Quercy pour goûter aux joies de la région, loin de la banlieue parisienne. Cette destination n'était pas forcément le fruit du hasard. Le chanteur confie à France Bleu s'être brûlé avec du lait à l'époque. Le médecin de famille avait alors conseillé à sa mère :

Il y a une région qui s'appelle le Lot où c'est pas mal parce que si vous le trempez tous les jours dans le Lot, ça va aller mieux.

Marc Lavoine se verrait bien y retourner aujourd'hui, nostalgique de cette période où, avec ses copains de l'époque, il jouait à la pétanque et se baladait dans les causses.

Amoureux de la Bretagne ?

On pourrait penser que l'artiste français voue une admiration pour la côte bretonne. Son dernier album en date, Adulte jamais, contient un titre qui y fait référence.

J'ai écrit une chanson [...] Nuages Blancs qui se situe plutôt dans une Bretagne irlandaise. Cette région où les alignements représentent quelque chose, où le silence représente quelque chose. Les forêts, le son des vagues et l'écume vous rendent modestes, et en même temps vous grandissent.

Mais ne lui parlez pas de vacances. Marc Lavoine se sent plus l'âme d'un voyageur. Celui qui aime la ville ("J'adore la culture des villes") mais qui n'y voit que de la verticalité, de la mort ou de la modernité, préfère les voyages qui permettent "d'envisager le temps, longiligne et à perte de vue" et de "se réinventer soi-même".

Sortie ce vendredi du nouvel album de Marc Lavoine, Adulte jamais

Le 1er single s'intitule Le train, à écouter sur France Bleu.