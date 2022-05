A quelques jours du concert de Marcel et son Orchestre et des Fatals Picards, découvrez l'ambiance déjà bien chaude.

Marcel et son Orchestre et les Fatals Picards: dans les coulisses d'un concert exceptionnel

"Ce serait marrant que l'on joue ensemble"

Marcel et les Fatals © Radio France - Chloé Hallard

Samedi 7 mai 19h30, "Marcel et son Orchestre" et "Les Fatals Picards" investissent le Zénith de Lille pour un concert exceptionnel et totalement décalé. Une aventure lancée un peu par hasard par les deux groupes.

Quelques jours avant le grand rendez-vous, Hélène Courtel et Chloé Hallard sont allées à la rencontre des musiciens, des chanteurs mais aussi des techniciens.

L'ambiance est déjà bien chaude au Grand Sud, là où les artistes sont en pleine répétition.

Marcel et son Orchestre et Les Fatals Picards, l'interview croisée Copier

Qu'en pense l'ingénier du son? Comment s'organise les répétitions? Réponse d'Alexandre Copier