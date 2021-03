Matinée spéciale - Le chanteur Hervé en direct dans les studios de France Bleu Breizh Izel ce mercredi 10 mars

Il a enflammé la scène des Victoires de la Musique 2021 ! Hervé, originaire de Plougasnou dans le Finistère, sacré "Révélation masculine de l'année" quelques mois après la sortie de son album "Hyper" en juin 2020. Une réédition vient de sortir sous le nom "Hyper - Prolongations".

Hervé joue les prolongations avec une nouvelle édition de son premier album : Hyper – Prolongations. 5 nouveaux titres qui s’inscrivent dans la droite ligne singulière des précédents. Toujours en mouvement, Hervé laisse une nouvelle fois parler son hyper activité et sa créativité : mettre en image sa musique en plein confinement avec notamment son clip de "Si bien du mal" réalisé dans sa cuisine en mars 2020. Avec son premier album, Hervé livre son âme en milliers de fragments, comme autant de mantras introspectifs et de refrains entêtants. Et s’il n’hésite pas à laisser parfois le rythme prendre le pas sur le sens, c’est parce que le rythme pour lui c’est aussi du sens et que les sonorités sont des mots.

Matinée Spéciale :

8h30/9h : Interview de Hervé

10h/11h : On cuisine avec Hervé

11h/12h : On joue à Cap ou pas cap avec Hervé

Posez vos questions au 02 98 53 65 65