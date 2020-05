Max Pen, Pollestres, Paris, la Normandie et des projets

C'est un artiste de cœur et de talent qui poursuit son parcours. Après les P.O, Max est allé chanter dans le métro parisien, tout un art et tout un challenge quotidien, s'exprimer avec une autorisation pas si simple à obtenir, devant des gens de passages souvent pressés et stressés. Et c'est dans ces corridors qu'il a croisé l'amour. Elise est arrivée, elle a fait danser, c'est sa spécialité, tout son talent pour sublimer la musique de Max. Désormais il y a donc Elise & Max, une camionnette artistique, des spectacles notamment à destination des enfants avec toujours beaucoup d'émotions.

Il y a aussi Max Pen en solo et ses chansons, ses cartes postales de vies et d’émotion. Et puis il y a ce projet de collectif d'artiste, Rose Music.

Max Pen est passé par notre web émission la Grande Confinade. Partageons quelques instants avec lui depuis la Normandie. Radio France soutient la scène française.

Retour sur le confinement

Evreux, c'est le repère de Max Pen dans une vie en pleine évolution. Et c'est ici que s'est déroulé son confinement, en Normandie.

On a eu la chance avec ma compagne de quitter Paris au mois de septembre, on ne regrette pas d'avoir fait ce choix parce qu'au lieu d'être dans un appartement assez petit, on vit dans une maison où il y a un extérieur. On peu profiter. Donc le confinement pour nous il n'est pas compliqué, dans la musique ben justement on en profite pour faire de la création, on le vit plutôt bien, on pense surtout aux gens qui le vivent de façon plus compliquée, on pense à tous les gens qui sont en premier front, je viens d'aller faire mes courses, je pense à toutes les personnes qui travaillent dans les grandes surfaces, y'a tellement de métiers qui sont au premier front en ce moment, merci à tous ceux qui sont là et je pense qu'il faudra continuer à les remercier, après ce confinement, parce que ben par exemple, des enfants qui mettent des petits messages pour les éboueurs, je pense que c'est tout au long de l'année qu'il faudrait le faire. Parce qu'ils sont là tout le temps.

Le métro et l'amour

Max Pen a est devenu « musicien du métro » à Paris. Il a croisé de nombreux visages en chantant avec sa guitare. Il a probablement affronté les regards pleins de mépris, ça peut arriver dans une vie de flux ou la présence d'un artiste dans un couloir, dans une station, n'est pas toujours comprise, il y a eu, on peut facilement l'imaginer aussi des instants de partages, d'osmoses, des regards pleins d'admiration mais celui d'Elise fut différent et ça a changé la vie de Max.

Moi j'ai vécu mes meilleurs moments dans le métro parce qu'il n'y a pas d'artifices … j'ai fait du métro avant Nouvelle Star, j'ai refait du métro après Nouvelle Star, et comme il manquait un peu de soleil dans le métro et que les odeurs étaient parfois un peu dérangeantes, on a décidé avec Elise de partir avec une camionnette peinte par un artiste peintre et de profiter en fait du soleil, de la mer, de l'été, et on part normalement tous les été pendant deux mois sur les routes de France, surtout sur les côtes. L'un de nos spots préférés c'est Collioure, c'est juste une ville magnifique, c'est une ville d'artiste, il y a énormément de peintres et moi c'était la ville de mon enfance, j'ai jamais habité à Collioure mais c'était l'endroit où on allait manger une crêpe, une glace et marcher le long du port.

Des souvenirs du Pays Catalan

Max est devenu un voyageur artistique, mais une grande partie de son cœur est probablement resté dans les Pyrénées-Orientales et c'est les souvenirs des P.O qui l'accompagnent sur les différentes routes notamment ceux qui sont synonymes de rame, de tradition et de partage.

Moi quand j'étais gamin, mes parents m'amenaient voir les courses de Barques Catalanes et moi j'adorais ça parce que mon père qui a travaillé dans une (grosse) entreprise, il me disait une entreprise c'est comme une Barque Catalane il y a des rameurs et il y a un barreur donc la barque sans le barreur, ben elle va tout droit, et la barque sans les rameurs elle n'avance pas, donc c'est une super belle image d'entreprise, et du coup les couleurs vertes et rouges, jaunes et rouges des Barques Catalanes de Céret, de Collioure de Port-Vendres, ça, ça m'a fait rêver toute mon enfance.

Le Pays Catalan, un terre d'artistes

Si certains comme Max Pen décident de partir des Pyrénées-Orientales ponctuellement ou pour longtemps, d'autres restent ici et tous sont finalement complémentaires.

Y'avait Luce qui a fait Nouvelle Star, il y a Xavier Matheu qui a gagné la saison 2017, il y a Ezra Hesper, R.can, Cali, il y a beaucoup de monde en fait en Pays Catalan, il y a beaucoup d'artistes et moi je suis très content d'en être issu, ma mère est Bordelaise, mon père est Toulousain et ils ont tracé la diagonale jusqu'à Perpignan et moi j'adore, ça me manque d'ailleurs énormément, ça me manque de ne pas voir l'USAP, de ne pas voir les Dragons.

Rose Music, le projet, le collectif

Max Pen c'est en solo, c'est en duo aussi avec Elise, qu'il continue son chemin musical mais puisque conjuguer les talents pour obtenir plus de mélodies et de créativité c'est aussi une bonne possibilité, il y a désormais Rose Music et Max est à la direction artistique.