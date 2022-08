Michel Berger nous a quittés il y a 30 ans

Le 2 août 1992, Michel Berger est terrassé par une crise cardiaque. 30 ans après, le chanteur laisse un grand vide dans le monde de la chanson française. Retour sur ses chansons et les muses qui l'ont inspiré : Véronique Sanson et France Gall.

Michel Berger nous a quittés le 2 août 1992. 30 ans après sa disparition, ses chansons font encore chavirer le cœur des Français, car l'amour est au centre de ses créations musicales. Dans l'émission Bonjour Bonsoir la nuit, du 1er août 1981, Michel Berger "trouve que l'émotion, c'est quelque chose de très musical et que la chanson [...] c'est vraiment fait, au départ, pour parler d'amour à quelqu'un".

À l'occasion de la diffusion de la série des Ateliers de création radiophonique Grand-Est, Michel Berger, quelques mots d'amour, France Bleu a interviewé son auteure, la journaliste spécialisée dans la variété française, Valérie Alamo. Lors de cet entretien, nous nous sommes intéressés aux muses de Michel Berger : Véronique Sanson et France Gall.

Le rôle de Véronique Sanson et de France Gall a été le même, mais de manière différente [...] Michel Berger a besoin de muses pour écrire pour les femmes, mais pour écrire aussi pour lui - Valérie Alamo

Toutes deux ont énormément compté dans la vie de Michel Berger, que cela soit artistiquement ou sentimentalement. Toutes deux l'ont aimé, l'ont inspiré et lui ont permis de devenir l'artiste qui 30 ans après sa mort reste dans les mémoires.

Michel Berger lors d'un concert à l'Olympia, le 15 avril 1982 © Getty - Bertrand Laforet

Véronique Sanson, sa jumelle artistique

Après une carrière de chanteur plus qu'éphémère dans les années 1960 des yéyés, Michel Berger, après ses études de philosophie, devient directeur artistique chez Pathé Marconi. En 1966, accompagné de Claude-Michel Schönberg, il auditionne le groupe Les Roche Martin. Ce trio musical est formé de François Bernheim, de Violaine Sanson et de... Véronique Sanson.

Tous les deux ont été subjugués par Véronique Sanson, par sa grâce, par sa façon de jouer du piano, par sa volonté. Et bien sûr, ça a été le coup de foudre - Valérie Alamo

Michel Berger et Véronique Sanson travaillent ensemble et ils s'aiment. En 1971, il part chez WEA Records et fait signer sa compagne dans cette nouvelle maison de disques. Le couple est en perpétuelle compétition artistique. Ils se lancent des défis de compositions, à celui qui en créera le plus en un temps donné. Michel Berger imagine même qu'ils font partie de la SAM, la Société d'Admiration Mutuelle. Il est vrai que tout les rapproche. Ils sont tous les deux issus de grandes familles bourgeoises et ont un amour inconsidéré pour le piano et leurs façons d'en jouer. À cela, s'ajoutent leurs mêmes influences musicales, ainsi que leur démarche et phrasé musical.

On était très jumeaux, sur l'approche de la musique, sur l'approche des chansons - Véronique Sanson, 20 heures le journal sur France 2, le 28 septembre 1999

En 1972 sort le premier album de Véronique Sanson, Amoureuse. Tout un programme même si lors d'une interview donnée à Europe 1, le 20 mai 2012, Véronique Sanson affirme qu'aucune de ses chansons n'était destinée à Michel Berger.

Véronique Sanson au piano en 1973 © Getty - United Archives

Véronique Sanson écrit le texte et la musique tandis que Michel Berger produit l'album. Ce premier album à peine sorti, le couple travaille déjà sur un deuxième disque, De l'autre côté de mon rêve. En plein mixage de ce deuxième opus, Véronique Sanson disparaît.

Michel Berger, inquiet, la cherche partout. Personne ne la trouve. Il apprend plus tard qu'elle a pris un avion pour les États-Unis pour aller rejoindre le chanteur américain Stephen Stills, ce "bad boy" qui lui offrait une autre vie beaucoup plus rock'n'roll.

Inconsolable, Michel Berger finit malgré tout la production de De l'autre côté de mon rêve. Tout aussi improbable que cela puisse paraître, Michel Berger et Véronique Sanson n'ont jamais coécrit une seule chanson.

La rupture, elle a déchiré les êtres humains [...] mais elle a grandi les artistes. Toute sa vie Berger a écrit des petites phrases pour Véronique Sanson. Et Véronique Sanson, pareil - Valérie Alamo

France Gall, son double au féminin

Après le départ de Véronique Sanson, Michel Berger est anéanti. Tout en continuant la production du deuxième album de Véronique Sanson, il travaille sur son disque que les fans vont appeler Cœur brisé à cause de la pochette créée par Jean-Marie Périer représentant un cœur rouge déchiré en deux.

L'album sort le 7 mars 1973 et le titre Attends-moi est diffusé sur toutes les radios. C'est à ce moment-là que France Gall découvre Michel Berger et décide de travailler avec lui. La chanteuse est au creux de la vague et souhaite un nouveau départ. France Gall le rencontre lors d'une émission radio à Europe 1 et lui demande son avis sur les chansons qu'on lui propose. Michel Berger est atterré par les textes et refuse la proposition de France Gall d'écrire pour elle.

Il ne voulait pas d'une gamine, entre guillemets, qui chantait 'Sacré Charlemagne'. Cette variété-là qu'il méprisait un petit peu, quand même - Valérie Alamo

Michel Berger et France Gall chez eux, le 30 avril 1976 © Getty - Jacques Haillot

Quelques mois plus tard, Michel Berger lui propose de poser sa voix sur une de ses chansons Mon fils rira du rock'n'roll. France Gall s'exécute et il n'en revient pas, car elle chante la chanson comme si elle était sienne et elle a un sens du rythme incroyable. C'est le début de leur collaboration et petit à petit Michel Berger tombe amoureux et compose La déclaration.

C'est ce qu'il y a de plus dur, c'est de trouver des gens qui vous correspondent et qui écrivent des choses qui vous correspondent et que vous aimez - France Gall, Restez donc avec nous le lundi sur TF1, le 14 juin 1976

Michel Berger a trouvé en France Gall son interprète idéale, lui qui l'a "habillée de ses mots [et] il lui a fait chanter aussi ce que lui ne pouvait pas dire, ne pouvait pas chanter, parce qu'il est pudique, parce qu'il n'a pas la voix". Jusqu'à sa disparition en 1992, Michel Berger lui écrit sept albums avec des mots dans lesquels France Gall se reconnaît.

Quand il voit à quel point France Gall, habite sa musique, Michel Berger lui fait des albums. Il lui en fera jusqu'à ce qu'il disparaisse. C'est sa muse, France Gall - Valérie Alamo

En juin 1992, sort l'album Double jeu, le premier disque en duo du couple de chanteurs. Pour la première fois, il n'y a aucune chanson d'amour. Leur relation s'étiole. France Gall, co-réalisatrice de l'album, lui mène la vie dure lors de l'enregistrement. Elle lui fait réécrire toutes les chansons et trouve que la musique ne va pas. Elle attaque l'artiste. Michel Berger sort de l'enregistrement meurtri et fatigué. En pleine promotion de l'album, il succombe à une crise cardiaque dans sa maison de Ramatuelle dans le Var.

Faire vivre le souvenir de Michel Berger

Après la mort de Michel Berger, France Gall décide de défendre seule leur dernier album sur scène. Le rendez-vous est pris à Bercy pour le mois de septembre 1993. Le spectacle empreint d'émotion fait salle comble. Deux ans plus tard, France Gall sort un album de reprises, France, dans un style new jack swing. En 1997, un nouveau drame touche France Gall. Pauline, la fille ainée qu'elle a eu avec Michel Berger, meurt de la mucoviscidose. La chanteuse décide d'arrêter sa carrière. Le 7 janvier 2018, France Gall succombe d'une infection pulmonaire suite à une récidive d'un cancer du sein, elle a 70 ans.

Les chemins se sont rarement recroisés entre Véronique Sanson et Michel Berger. Après leur séparation, leur relation devient épistolaire à travers les paroles de quelques chansons. En 1999, la chanteuse décide de reprendre des compositions de son amour de jeunesse avec l'album D'un papillon à une étoile. Le succès est au rendez-vous tout comme la tournée qui suit.

Toutes deux n'ont qu'un seul but, celui de faire vivre le souvenir de Michel Berger et de ses chansons. 30 ans après sa mort, son œuvre musicale n'est pas tombée dans l'oubli.

