Mission Alpha, plus près des étoiles : le spationaute français Thomas Pesquet a choisi Gold !

Fan du groupe Gold depuis son plus jeune âge, Thomas Pesquet a choisi la play-list qui va rythmer sa prochaine mission Alpha : « Plus près des étoiles », « Capitaine abandonné », « Calicoba » ou « Ville de lumière » vont rythmer les journées de travail de l’équipage de l’ISS.

Un coup de fil incroyable !

Alain Llorca, le bassiste historique du groupe « Gold » qui vit aujourd’hui sur le Bassin d’Arcachon a cru à un canular lorsque son téléphone a sonné le 2 mars dernier à l’heure du déjeuner. A l’autre bout du fil, la directrice des vols habités à l’ESA, l’agence Spatiale Européenne, Simonetta di Pippo, lui a annoncé l’incroyable nouvelle… Thomas Pesquet va embarquer tous les albums de Gold pour la mission Alpha. Les tubes du groupe seront diffusés chaque jour à bord de l’ISS et vont rythmer les journées des astronautes du lever au coucher. Ce sera même, la seule musique autorisée à bord de la station durant cette mission historique d'une durée de six mois.

Alain Llorca, le bassiste de Gold, au micro de Nicolas Fauveau Copier

Plus près des étoiles !

Alain Llorca précise que tous les tubes de Gold ont également été réenregistrés en Russe, afin de permettre aux cosmonautes Sergueï Ryjikov et Sergueï Koud-Skvertchkov, déjà présents à bord de l’ISS, de saisir le sens profond des chansons. Le musicien a même rencontré Thomas Pesquet à la mi-mars, qui lui a remis les traductions des paroles de tous leurs tubes, réalisées par des interprètes de la Cité des étoiles de Moscou. Allain Llorca s'est alors enfermé dans son studio personnel sur le Bassin d'Arcachon et a enchaîné les enregistrements de ces versions russes en un temps record. Nul doute qu’avec cette belle discothèque à bord, Thomas Pesquet et ses coéquipiers se sentiront « Plus près des étoiles » !