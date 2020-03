Mon confinement au quotidien : Le chanteur périgourdin TIBZ

11ème Jour de confinement pour le chanteur TIBZ. TIBZ fait partie de ceux qui ont préféré fuir Paris pour retrouver le pays de ses origines et une commune qu'il connait bien "Le Bugue" dans le Périgord Noir. C'est la qu'il est confiné en ayant retrouvé ses parents et une bonne partie de la famille. Pour TiBZ, la vie s'écoule doucement entre balade (près de la maison), composition de nouvelles chansons et soirée Martin Scorsese pour revoir encore une fois De Niro dans "Les Affranchis".

TIBZ, chanteur solidaire

Comme beaucoup d'artistes, TIBZ est très sollicité. Une fois encore il a répondu présent en mettant aux enchères sa première grosse caisse, celle qu'il utilisait lors de sa toute première grande tournée , en première partie de Louane. Cela semble déjà si loin...