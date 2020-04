Mon confinement au quotidien : le musicien et restaurateur Jeff Gautier

Jeff Gautier est batteur , et il a accompagné les plus grands : Alain Souchon, Johnny Halliday, J.J. Goldman, Paul Personne entre autres. Aujourd'hui, il vit dans la petite commune de Bars en Dordogne ou il tient un bar. Le bar est fermé bien sûr et Jeff nous raconte sa vie de confiné.

Quand tu tiens un bar à Bars!

Goldman, Voulzy, Souchon et Hallyday... Jeff Gautier a accompagné les plus grands. Après des années de tournées, des souvenirs en tête, il décide de se poser en Périgord. Une région qu'il connaît bien pour y avoir vécu quelques années auparavant. Au coeur de la petite commune il tient le Bistrot Gourmand. Partage, gastronomie... et musique au menu ! Sa batterie n'est jamais loin, les copains non plus, pour le plus grand plaisir des clients et amateurs de bonne musique. Aujourd'hui Jeff reçoit beaucoup de témoignages qui disent à quel point ce Bistrot Gourmand manque à tout le monde car c'est le seul bistrot du village , mais aussi le seul commerce. Jeff Gautier raconte au micro France Bleu de Dominique Bourdot.

La vie de confiné de Jeff Gautier Copier

" On est un lieu social, où tout le monde se retrouve et je sais par les messages que je reçois qu'on manque beaucoup" Jeff Gautier

Photos souvenirs

Quand on égrène avec Jeff Bernard la longue liste des souvenirs, ce sont des centaines de concerts qui défilent, notamment auprès de Jean-Jacques Goldman en pleine Goldmania, ou de Paul Personne, les photos que possède Jeff témoignent de ce passé et pour accompagner la vie de confiné la musique est toujours la. Parmi ces musiques qui font partie de la vie de Jeff Gautier, il y a Donald Fagen à redécouvrir de toute urgence.