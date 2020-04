Mon confinement, la lettre du pianiste Valentin Barray

Depuis mes études au Royal College of Music, les concours, les tournées, je n’ai jamais vraiment pu me reposer. Je trouve cela vraiment apaisant de s’inscrire dans le moment présent et de prendre le temps...

Le Fécampois Valentin Barray est pianiste et compositeur. Il habite aujourd'hui Rouen et dirige son école de musique.

Je suis confiné à Rouen avec ma compagne mais éloigné de mes parents qui habitent Fécamp. La distanciation familiale est un peu pesante car j’ai l’habitude de les voir régulièrement : je joue en duo piano-accordéon avec mon père, et ma mère prends des cours de piano avec moi.

A part ça, je ne peux me plaindre, j’habite un lieu agréable entouré de verdure. Je suis d’un naturel solitaire. La mer, qui m’inspire beaucoup, me manque parfois.

Comme la plupart de mes collègues, qui exercent dans le monde du spectacle, mes concerts ont été annulés jusqu’à mi-juillet. Plusieurs projets ont dû être reportés, comme par exemple, la sortie de mon deuxième album, qui était à l'origine prévue en avril. Plusieurs créations musicales, qui nécessitaient de nombreuses répétitions avec des musiciens, sont également en pause.

L’école de piano de Rouen, dont je m’occupe, a basculé vers des cours en ligne. Le système fonctionne sur une base de vidéos interposées. Les élèves enregistrent leur travail, sur lequel nous envoyons un retour avec des exercices, ou bien des clefs techniques. C’est une méthode d’apprentissage qui présente des avantages surtout au niveau de la méthodologie même s’il y manque ce contact relationnel direct qui est pour moi fondamental.

Je consacre beaucoup de mon temps libre à la composition. J’ai la chance d’avoir un piano chez moi ainsi que le matériel nécessaire pour produire entièrement mes enregistrements. Je travaille donc sur de nouveaux morceaux, et notamment sur des pièces pour plusieurs instruments. Quand il me reste du temps, je me forme à certaines techniques musicales, comme par exemple, à la musique électronique. Enfin, je m’installe quotidiennement au piano, j’apprends de nouvelles oeuvres, je redécouvre Chopin.

Tout ce temps me laisse de la place pour la contemplation : écouter les oiseaux et admirer l’avancement du printemps, regarder les arbres, ces petites choses qui dans le quotidien passent souvent inaperçues. Depuis mes études au Royal College of Music, les concours, les tournées, je n’ai jamais vraiment pu me reposer. Je trouve cela vraiment apaisant de s’inscrire dans le moment présent et de prendre le temps. Les premiers jours du confinement m’ont inspiré une pièce qui s’appelle ‘Time’ avec une vidéo très contemplative réalisée chez moi.

Sinon, je sors peu, seulement pour faire les courses. J’ai pu constater qu’il y a de plus en plus de monde dans les rues. Je crains une certaine relâche avec les fortes vagues de chaleur.

Au final, ma vie de confiné est comme une parenthèse propice à la création, face à l’évidente incertitude des jours futurs.

Voir la nouvelle vidéo de Valentin :