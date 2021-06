Mourad invité de la nouvelle scène Orléans s'invite chez vous

Dernier concert de la saison organisé par France Bleu Orléans, la nouvelle scène s'invite chez vous reçoit l'auteur-compositeur-interprète Mourad.

La nouvelle scène s’invite à la maison ! Dans un contexte où l’accès à la culture et à la musique vivante sont impossibles depuis un an, France Bleu Orléans avait décidé en début d'année 2021 de permettre aux artistes et à certains de ses auditeurs, de retrouver l’émotion de la scène mais à la maison !

Pour clôturer cette saison atypique, c'est l'auteur-compositeur-interprète orléanais Mourad qui a accepté l'invitation de Suzanne à venir chanter dans son salon.

Sept titres en live

Réécoutez ici les sept chansons interprétées par Mourad pendant son concert "à la maison".

Mourad - Une femme parfaite

Mourad - T'es bien un mec

Mourad - Derrière moi

Mourad - Le testament (reprise d'OLDELAFE)

Mourad - Sur un banc

Mourad - A partir de quand

Mourad - Comme un ado

Une belle sensibilité

Autodidacte, Mourad s'est lancé en 2008 dans l’aventure en écrivant ses premiers textes.

Vous l'avez peut-être découvert lors de son passage sur la scène France Bleu Orléans lors de la fête de la musique en 2011.

Cette même année il enchaîne les concerts dans des salles de concert de la Région Centre-Val de Loire et partage la scène avec d’autres artistes et retourne en studio pour son premier EP, « Premiers maux », un projet remarqué, homogène, où les sonorités acoustiques habilleront des textes réalistes et touchants.

Mourad part ensuite sur la route défendre ses chansons, partageant du même coup la scène avec Maloh et Arno Santamaria.

Au printemps 2012, Mourad lance un financement participatif et récolte la somme nécessaire pour l’enregistrement d’un second opus profond et intimiste intitulé « Après la pluie… ». Composé de huit morceaux, il sera surtout l’occasion de collaborations avec de nombreux musiciens d’horizons (Damien Fourcot, Sébastien Hanrot, François Weiss et les Ladybirds).

Après avoir partagé un titre sur scène avec Aldebert, il se produit à l’Infrared à Orléans en 2013 pour le lancement de son album où il livre devant un public conquis une prestation forte en émotion.

Après un stage d’écriture avec Oldelaf puis un second avec les frères Volovitch du groupe Volo, Mourad donne naissance à des titres plus légers, empathiques et amusants dévoilant de nouvelles facettes de sa personnalité.

Les 41èmes rencontres d’Astaffort et sa rencontre de Jean Fauque marqueront un tournant décisif dans l’écriture de Mourad qui ressortira de la session plein d’envie et avec l’ambition de produire en 2019 à un premier album. « On en parle ? » est réalisé par Alex The Patient (artiste trip-hop d’Orléans). Ce volet, plus coloré, ouvre de nouvelles perspectives avec lesquelles il espère surprendre son public en expérimentant de nouveaux univers.

Captation vidéo : France 3 Centre Val-de-Loire - Prise de son : Abdelbasset Alkama et Patrick Fontanier - Mixage : Patrick Fontanier- France Bleu Orléans