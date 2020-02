Muriel Robin, La Grande Sophie et Pomme au Festival Voix de Femmes 2020 à Maury du 11 au 13 juin 2020

Muriel Robin, La Grande Sophie et Pomme sont les trois premiers noms annoncés pour l'édition 2020 du Festival Voix de Femmes qui se déroulera à Maury du 11 au 13 Juin. Pour la première fois, le festival met en avant une humoriste et pas des moindres...

Maury, France

Ce ne sont que les trois premiers noms et déjà les affiches sont à la hauteur du festival qui prend chaque année une ampleur supplémentaire. Après une édition 2019 qui recevait Zazie, Clara Luciani ou encore Lou Doillon, une troisième soirée sera proposée cette année pour plus de surprises et de découvertes. La billetterie est ouverte.

C'est le festival qui secoue le Fenouillèdes, à Maury, chaque année et c'est un événement France Bleu Roussillon ! Le festival Voix de Femmes vous donne rendez-vous les 11, 12 et 13 juin 2020 pour trois jours de découvertes musicales avec une programmation qui se dévoile petit à petit. La scène française s'enrichit de jour en jours d'auteures compositrices et chanteuses aux personnalités très différentes, des filles chocs et chics, c'est le programme de Voix de Femmes les 11,12 13 juin, en live, à Maury.

Et voici les premiers noms de Voix de Femmes 2020…

Muriel ROBIN - Festival Voix de femmes 2020

Depuis plus de 30 ans nous vivons avec ses sketchs. L’addition, Le noir, La réunion de chantier et tant d’autres… Ils ont accompagné nos vies, marqué notre quotidien, ils font partie de notre mémoire, de notre histoire collective, de notre jeunesse. Les répliques sont cultes, les expressions incontournables, indissociables d’une époque qui continue de vivre en nous.

Qui n’a pas rêvé de remonter le temps ? De retrouver ces instants qui nous ont rendu si heureux ? Muriel Robin nous fait ce cadeau fou… l’espace de quelques soirs elle reprend ses sketchs cultes ! Le passé et le présent vont danser ensemble en une grande fête de la joie pour célébrer notre si belle histoire commune. Et Pof!

Muriel ROBIN le jeudi 11 juin – 21h00 Grande scène / de 48 à 50 €

La Grande Sophie - Voix de femmes 2020

La Grande Sophie est devenue l'une des artistes majeures de la scène française. Ces dernières années, elle n’a cessé d’explorer de nouveaux territoires : avec la romancière Delphine de Vigan, elle a conçu L’une et l’autre, plus qu’une lecture musicale, un spectacle à part entière. Pour Françoise Hardy, elle signe la chanson du grand retour, Le Large, mise en clip par François Ozon…

Reconnue comme l’une des meilleures songwriteuses & performeuses de la scène française, elle s’apprête à rebattre les cartes et se dévoiler telle qu’on ne l’a encore jamais vue et entendue avec ce nouvel album.

La Grande Sophie le vendredi 12 juin – 22h30 Grande scène / de 28 à 32 €

Pomme - Voix de femmes

Tout doucement, derrière sa guitare ou son autoharpe, Claire Pommet pousse les murs de la chanson française et de ses codes un peu rigides, et nous propose un oasis musical frais et lumineux. Révélée en 2017 avec un premier album aux allures folk ("A peu près"), suite logique d’« En cavale » (2016), la chanteuse Pomme file en 2020 vers le succès avec son second Opus "Les Failles "

Pomme a confirmé avec « Les failles » ses talents d'écriture, de chanteuse, d’artiste, épaulée par Albin de la Simone que l'on retrouve à la production de ce nouvel opus, Pomme nous livre ses failles et questionnements sur la solitude, l’amour, la mort ou l’état de la planète. C’est doux et acidulé, mélancolique et poétique, et surtout très beau. Son nouvel album, « Les failles », sorti le 1er Novembre 2019, doit à la chanteuse une nomination aux Victoires de la Musique dans la catégorie "Album révélation".

Pomme le vendredi 12 juin – 22h30 Grande scène / de 28 à 32 €

La suite arrive bientôt...

Points de vente : Mairie de Maury. Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, Cultura, et les points de vente habituels à partir du mercredi 05 février 2020. Informations sur www.festival-voixdefemmes.fr/billetterie