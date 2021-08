Samedi est organisée la huitième édition d'un festival différent dans le paysage culturel sarthois : Musica Vini mélange, l'espace d'une journée, le vin et la musique.

Musica Vini : Un mariage entre musique et vin

Trois concerts, trois vins, trois concerts dégustations, le tout en une seule journée, ce samedi entre 15h et 19h. C'est la particularité du festival Musica Vini !

Une expérience étonnante vous attend, avec comme objectif, associer les plaisirs de la dégustation et de la musique. Cette année le piano est à l'honneur. Mélomane, amateur de vin ou non, toute personne ayant envie d'apprendre, de découvrir et étant un minimum curieux, est la bienvenue.

Les vignerons viendront présenter leur vin et une dégustation suivra. Vous aurez la possibilité d'acheter vins et CDs aux entractes.

Le tout se tiendra dans un cadre magnifique, celui du château de Pescheseul, à Avoise, lieu incroyable le long de la Sarthe, rarement ouvert au public.

Si vous avez "soif de piano", comme l'indique l'affiche, vous pouvez déjà découvrir les différents artistes et vignerons ainsi que réserver vos places sur le site internet de Musica Vini