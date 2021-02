Musiques Métisses 2021

Musiques Métisses sera bien présent début juin à Angoulême, et nous sommes très heureux de partager la bonne nouvelle ! retrouvons nous les 4 5 & 6 juin 2021 Esplanade des Chais Magelis. Retrouvez les premiers noms, et ceux à venir

Et tout d'abord le mot le l'équipe du Festival Musique Métisse : "Suite aux annonces de la ministre de la Culture, nous sommes heureux de vous confirmer la bonne tenue du festival les 4, 5 et 6 juin 2021 !

Depuis le début notre réflexion était déjà tournée vers ce scénario que l'immense esplanade des Chais Magelis nous permet de mettre en œuvre. Certes, nous savons déjà que cette 45e édition sera particulière, mais nous savons aussi que le besoin de se retrouver, de retrouver les artistes et les auteurs, de ressentir les émotions que seul ces moments si particuliers savent nous faire apprécier, est plus fort que tout !

Notre équipe est à pied d'œuvre afin d'adapter le festival aux mesures en vigueur, mais nous ne perdons pas l'espoir de pouvoir célébrer la sono mondiale debout si la situation s'améliore, comme l'a indiqué la ministre. On vous le promet, la fête sera à la hauteur des moments manqués en 2020 ! "

Ayo ouvrira le festival le vendredi 4 juin avec Sona Jobarteh / Alalà et des artistes a venir.

Gaël Faye 05 juin Musiques Métisses - Photo © DR

Gaël Faye ne sera pas sur scène un lundi méchant mais bien le samedi 5 juin autour de lui 5 nouveaux talents à découvrir Fokn Bois / Lipsti Queens feat / Agorvey / Pilani Budu Villy & The Xtreme volumes / Pilani Bubu

Le projet Abraham Inc. de David Krakauer entouré, dimanche 6 juin de Gwana Diffusion / Sayag Jazz Machine / Artistes à venir

Littératures Métisses 2021 - Musiques Métisses

Littératures et Musiques Métisses a le plaisir de vous présenter les fantastiques : Sofia Aouine, Zenib Benjelloun, Arno Bertina, Hemley Boum, Eddy L. Harris, Lenka Horňáková-Civade, Loo Hui Phang, et Maryam Madjidi !

Retrouvez ces auteurs de tout horizons lors des rencontres littéraires de Littératures Métisses, pour des moments d’échanges et de dédicaces, pendant le festival ou les rencontres Hors les Murs !