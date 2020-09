Mylène Farmer revient avec un single inédit "L'Âme dans l'eau"

Grosse surprise pour les fans. À peine remis de l’annonce de la sortie le 25 septembre prochain d’un documentaire intitulé l'Ultime Création sur sa série de concerts à Paris La Défense Arena en 2019, c’est maintenant un nouveau single qui est révélé !

L'Âme dans l'eau

Deux ans après la sortie de l'album Désobéissance et de ses tubes N'oublie pas en duo avec la chanteuse américaine LP ou encore Des larmes, que l’on a pu écouter dans la playlist de France Bleu, Mylène Farmer revient avec une balade nostalgique aux paroles saillantes. Une adaptation du titre Ulay, Oh du groupe américain How I Became the Bomb. Le clip met en scène différents personnages, simplement bouleversés par le regard de l’autre. Une vidéo larmoyante, qui a su toucher notre star internationale. Ne dit-on pas que les yeux sont le miroir de l’âme ? Dans cette transposition du clip vers la scène, on imagine aisément l'émotion intense et réciproque ressentie par Mylène Farmer envers son public, à qui elle veux rendre hommage dans cette chanson.

Mais alors, pourquoi dans l’eau ? Souvenez-vous des paroles de la chanson Hélène de Roch Voisine "Seuls sur le sable, les yeux dans l’eau". Mylène Farmer, qui a passé son enfance au Québec, ferait peut-être allusion à l’expression "Avoir les yeux dans l’eau", qui signifie avoir les yeux mouillés, pleurer ? On peut y voir un clin d'œil à la terre qui l’a vue naître.

Adepte des jeux de mots, d'une tristesse et d'une mélancolie manifestes, ce nouveau titre est dans la continuité de son répertoire. Avec son Ultime Création, Mylène Farmer enverrait-elle un ultime message d’amour avant de se retirer ? C’est en tout cas l'une des théories des fans.

L’air est lourd de ton absence, l’air est court, et mon manque de toi, toi mon autre moi, tu vois, j’ai l’âme dans l’eau.

L'Âme dans l'eau est à écouter dès 5h10 ce vendredi 17 septembre sur France Bleu et toute la journée dans nos programmes.

Mylène Farmer, l'Ultime Création

Le 25 septembre prochain, sortira sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, un documentaire événement en trois parties, sur les coulisses de son passage à Paris La Défense Arena. En 2019, son show époustouflant avait réuni plus de 235 000 spectateurs dans la plus grande salle d’Europe. Le communiqué nous promet "un voyage immersif inédit dans l'univers créatif de l’artiste".

Alors, à quasiment 60 ans, la reine du marketing mettra t-elle un terme à sa carrière dans cette Ultime Création ?