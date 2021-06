Nantes : Mylène Farmer en concert deux soirs d'affilée à la Beaujoire en 2023

La chanteuse aux plus de 30 millions d'albums vendus dans le monde, Mylène Farmer débarque à Nantes pour deux concerts exceptionnels au stade de la Beaujoire, les 9 et 10 juin 2023. La star française a annoncé, ce mardi soir sur internet, une série de concerts en France dans le cadre de sa tournée.

Ce n'est pas une première mais sa venue à Nantes reste un évènement. Dix ans après son dernier concert, la chanteuse Mylène Farmer revient dans la Cité des ducs, pour deux concerts exceptionnels les 9 et 10 juin 2023 au stade de la Beaujoire. L'artiste aux plus de 30 millions d'albums vendus dans le monde, a dévoilé les lieux de sa tournée intitulée "Nevermore 2023" (Plus jamais), ce mardi soir sur internet.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Deux mois de tournée dans huit villes européennes

Outre Nantes, l'interprète de "Sans Contrefaçon" sillonnera Lille, Lyon, Paris, Marseille ou encore Bordeaux et fera également le show à Genève et à Bruxelles entre le 3 juin et le 22 juillet 2023. Les fans de l'icone au style inclassable vont maintenant devoir patienter encore quelques mois avant d'espérer décrocher le fameux sésame, les préventes n'ouvrant que le 1er octobre sur le site officiel de la tournée et la billetterie trois jours plus tard.

Pour patienter, ils peuvent revisionner ses huit tournées en France et son passage à Nantes qui fut mémorable, en 2013. Devant 9.000 personnes au Zénith de Nantes, Mylène Farmer avait trébuché en plein concert, au moment de faire monter une de ses fans sur scène. Sans gravité. "Une gamelle et une magnifique petite fille" avait-elle lancé au public en se relevant, aidée par un danseur. The show must go on.