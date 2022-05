Natasha St-Pier en concert dans les églises de Toulouse et Figeac

De la petite “Fleur-de-Lys” pour Luc Plamondon dans Notre-Dame de Paris, en passant par “Tu trouveras” avec Pascal Obispo, elle continue d’aimer, et de chanter l’amour. Il y a de temps en temps des rencontres qui mêlent l’artistique et l’amitié, la spiritualité et l’inspiration. La rencontre entre Thomas Pouzin, (auteur/compositeur d’une majeure partie des titres de l’album « Thérèse » et de l’album « Croire ») et Natasha St-Pier fait aussi partie de celles-là. Dans Circuit Bleu Côté Culture, Natasha St-Pier vous donne rendez-vous le mercredi 25 mai 2022 à l'église Notre Dame de la Daurade à Toulouse (31) et le vendredi 27 mai dans l'église Saint-Sauveur de Figeac (46).

Depuis bientôt deux ans, la tournée suit son court avec plus de 100 concerts en France, Belgique et Suisse dans des églises, des cathédrales et des grandes salles de spectacle etc. On compte plus de 30.000 personnes ayant vu et écouté ce spectacle spirituel. Plus de 20 ans de carrière, Natasha Saint-Pier a vendu 3 millions d'album et rassemblé 47 millions de vues sur Youtube.