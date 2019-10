Nazelle-Negron : Le duo Volo sera en concert les vendredi 8 et samedi 9 novembre 2019

Le théâtre dans la nuit débute sa nouvelle saison à Nazelle-Negron par ce duo musical tourangeau les 8 et 9 novembre 2019 à la salle Jacques Davidson.

Les deux frères Volovitch, Frédéric et Olivier propose à la guitare un mélange de styles. Leur répertoire est parfois rythmé et funky, parfois doux et minimaliste. Leurs textes s’inspirent de la vie de tous les jours.

Plongés tous deux dans une jolie lumière bleue et avec leur physique brindilique, on dirait deux sardines debout dans l’océan. Des sardines-frères qui chantent drôlement bien et qui troussent de jolies chroniques intimes ou sociétales. Nicole Ferroni (France Inter)

A noter que pour cette nouvelle saison le théâtre dans la nuit s’est délocalisé dans des nouveaux locaux à Nazelle-Negron (dans l’ancienne maison des associations)

Tarif : 14€ et - de 14 ans : 6€

Le théâtre dans la nuit.