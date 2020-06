Nicola Sirkis fait le point sur les projets du groupe Indochine

Un des groupes les plus emblématiques de la scène française fête ses 40 ans. De "L'Aventurier" à "J'ai demandé à la lune" en passant par "3 Nuits par semaine", Indochine a traversé les époques et les styles...

Pour fêter ça, le groupe repart sur les routes avec le "Central Tour". Le groupe, au milieu des stades et donc de son public. Un anniversaire qui est aussi l'occasion de réunir tous les singles produits par le groupe pendant ces quatre décennies dans une collection en deux albums (une version K7 existe même !).

En attendant les concerts et les albums, on prend des nouvelles du chanteur, Nicola Sirkis. Avec lui on évoque les projets du groupe, forcément, mais aussi sa vision de l'actualité. Indochine était là il y'a 40 ans, l'est encore aujourd'hui et ils ont vu le monde évoluer. "On a traversé ces quarante dernières années comme des observateurs, on a vu des choses bien, des choses moins bien". Voilà qui résume la vision de Nicola Sirkis qui a passé quelques minutes avec Benoît Prospero.

Nicola Sirkis au micro de Benoît Prospero Copier