No Logo Festival 2021 : "La culture a rayonné pendant trois jours à Fraisans", et sans masque

"On décompresse, et on oublie presque cette année et demie de Covid" : voilà une parole de festivalier qui résume l'ambiance à Fraisans, dans le Jura, après les trois jours du No Logo Festival 2021, organisé du 13 au 15 août. Le plus grand festival de Franche-Comté pour cet été a pu se tenir grâce à un protocole sanitaire très strict et encadré.

7.000 festivaliers par soir sans masque

Les chiffres sont désormais officiels : sur les trois jours, le festival de reggae et dub a réuni 21.000 festivaliers au total, dont 80% résidaient au camping, soit 7.000 personne par soir, sans masque. C'est environ la moitié de la fréquentation habituelle sur les autres années du festival.

Une grande réussite pour le directeur Florent Sanseigne. "En tant qu'acteur culturel, notre rôle c'était de donner la possibilité à toute cette jeunesse en détresse de retrouver la culture"

"On a toujours voulu se battre pour amener la culture, elle a rayonné pendant trois jours à Fraisans"

Pendant ces trois jours, ce sont aussi 19 artistes qui se sont succédés sur la grande scène, 15 sur celle de la "Dub Factory". Parmi eux, des français comme Biga*Ranx, Danakil, mais aussi internationaux : Flavia Coelho ou encore Clinton Fearon. "Une satisfaction totale après une bataille d'un an et demi" rappelle le directeur.

Toutes les personnes entrant sur le site devait présenter un pass sanitaire. © Radio France - Marie Dorcet

Pass sanitaire et quarantaine

Car si le festival a pu se tenir, alors que tant d'autres ont annulé, c'est grâce à un protocole sanitaire très strict. Tous les festivaliers devaient présenter un pass sanitaire valable dès leur arrivée sur le site : pour les vérifier, une quarantaine de personnes ont été employées en plus. La sécurité civile avait aussi un stand de dépistage à l'entrée, pour ceux qui restaient plusieurs jours notamment.

L'ensemble du staff disposait aussi d'un pass sanitaire.

Pour les musiciens qui venaient d'autres pays notamment, ils ont dû respecter un isolement d'une semaine avant de pouvoir entrer sur le site. "On a réellement créé une bulle sanitaire" précise Florent Sanseigne.

Dimanche soir, aucun cas positif n'avait été détecté parmi les festivaliers ou le staff.