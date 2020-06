Noé Preszow, la nouvelle découverte francophone

Les Découvertes francophones

Tous les deux mois, les responsables de la programmation musicale de France Bleu (Radio France), La Première (RTBF en Belgique), ICI Musique (Radio-Canada) et Option Musique (RTS en Suisse) votent pour la découverte du titre d’un nouveau talent de la musique francophone. Parmi les heureux élus qui bénéficient d'un coup de projecteur sur ces radios, on peut citer Clara Luciani, Marie-Flore, Yseult, Claire Laffut, Témé Tan ou encore Claire Faravarjoo.

Noé Preszow

Noé Preszow (prononcé Prèchof) est un jeune auteur, compositeur et interprète belge de 25 ans, venu tout droit de Bruxelles. Signé sur le même label que le français Vianney, son premier album devrait sortir à la rentrée. Cet amoureux des textes couve plus d'une centaines de chansons dans ses tiroirs, ainsi que des adaptations en français de Bob Dylan, une reprise d’un certain Léo Ferré, ou des mises en musique de poètes contemporains.

Son premier morceau, À nous, vainqueur de la Découverte Francophone pour la période mai - août 2020, mêle pop française et poésie contemporaine. Un plaidoyer pour la jeunesse qui s'entraide et garde l'espoir d'un monde meilleur pour demain.

