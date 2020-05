Nos artistes confinés : la vie du chanteur de "Lady Melody" : Tom Frager

Durant cette période de confinement, nous sommes de plus en plus connectés sur les réseaux sociaux. Ceux qui nous accompagnent, nous divertissent et nous proposent de belles chansons sur toutes ces plateformes, ce sont les artistes. Rencontre aujourd'hui avec un musicien landais qui a détenu le tube de l'année 2009 avec "Lady Melody" : Tom Frager.

Le confinement de Tom Frager dans les Landes, à Capbreton

Depuis le 17 mars, Tom Frager est confiné à Capbreton avec sa famille. Il s'est improvisé professeur pour permettre à son fils de 6 ans de continuer sa scolarité. Tom étant également un grand surfeur, l'océan lui manque énormément, d'autant plus qu'il a choisi de vivre sur la côte landaise pour cette raison.

Pour faire passer le temps et pour permettre de garder le lien avec son public, Tom Frager a décidé de proposer des petits concerts en direct de son canapé. Concerts qu'il diffuse sur ses réseaux sociaux : Facebook, Instagram...

En 2019, Tom Frager a sorti son 4ème album studio "Au large des villes", qui mélange les genres : piano-violon, rock, folk... Un disque qu'il a défendu seul sous aucun label pour garder son intégrité artistique.

Tom Frager invité de la Nouvelle Scène Aquitaine Live de France Bleu

France Bleu vous propose des concerts en mode "confiné". Tous les soirs, les artistes aquitains vous attendent depuis chez eux pour un moment de partage. Le chanteur Tom Frager a ouvert le bal de la Nouvelle Scène Aquitaine Live ce lundi 4 mai.

Durant ce moment privilégié, Tom Frager est revenu sur ses débuts, son parcours et le succès. Son timbre de voix, son univers et ses mélodies séduisent le public. En 2009, son album "Better days" s'écoule à plus de 150 000 exemplaires.