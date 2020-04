Nos artistes confinés : Renan Mazeas

Renan Mazeas est auteur, compositeur, interprète, mais aussi comédien (sa carrière a débuté à 8 ans avec le film Aux yeux du monde d’Éric Rochant dans lequel il tient le rôle du frère d’Yvan Attal). C'est durant son adolescence qu'il découvre la guitare et intègre tout d'abord le conservatoire puis le fameux Studio des Variétés où il apprend les techniques de chant et d'arrangements. Il décroche ainsi les premiers prix de concours nationaux !

Renan a tracé sa route de musicien et s'est alors retrouvé à assurer les premières parties d'artistes confirmés tels que Matthieu Chedid, Ben l'Oncle Soul, Zaz, Les Rita Mitsouko, Tété ou encore Bernard Lavilliers !

Il part alors pour de très nombreuses tournées partout en France, en particulier à La Réunion avec sa guitare et ses amis musiciens.

Les rencontres se font dans ces contrées inspirantes !

Une belle rencontre en l'occurrence avec Tom Frager. Les deux musiciens sont amis et jouent bien souvent ensemble l'été dans les bars de la côte basque... Renan Mazeas réalise aussi de nombreuses collaborations pour l’émission de télévision The Voice en tant que recruteur de talents et guitariste !

France Bleu Pays Basque a eu le plaisir de l'accueillir le 3 juin 2018 pour une émission de la Scène France Bleu Pays Basque (à retrouver en suivant ce lien)...

Et aujourd'hui ?

Renan est présent sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le suivre ! En 2020, Renan Mazeas publie en ligne un album de 10 chansons qu’il intitule PS. Deux ans d'écriture, de travail, de sueur & de composition ! Petite cerise sur le gâteau : le 17 avril dernier, en plein confinement, Renan Mazeas sort son nouveau clip Gîloo !

Ici, Gîloo nous partage son histoire sur fond d'un Cotonou de bruit et de poussière...

Renan Mazeas, parrain d'orphelins au Bénin, rend hommage dans ce film à l'association "Hirondelles de l'avenir".