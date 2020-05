La vie de Chimène Badi dans le Sud-Ouest

Les artistes ne peuvent plus aller sur scène depuis le début du confinement. Pour continuer à garder du lien avec leur public, ils se réinventent et proposent des lives sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Chimène Badi qui s'apprête à repartir en tournée dès le mois de septembre.

Depuis le 11 mai dernier, nous sommes déconfinés, mais ce n'est pas pour autant que la vie reprend son court comme avant. Les artistes ne peuvent pas retrouver la scène dès maintenant. Pour compenser et garder du lien avec leur public, ils redoublent d'imagination et proposent notamment des lives sur les réseaux sociaux. Comment s'est passé le confinement ? Qu'ont ils fait depuis le début du déconfinement ? Ce sont autant de questions que l'on a posé à Chimène Badi qui est en résidence depuis le 17 mars dans le Sud-Ouest.

Une artiste orpheline de scène

Avec le confinement, Chimène Badi a été obligée de mettre sa tournée en pause. Un choc pour elle, comme si on lui avait enlevé une partie d'elle même. Cela faisait plusieurs mois qu'elle attendait ce retour sur scène qui a dû être interrompu. Pas de panique, les dates sont reportées et la tournée devrait reprendre à la mi-septembre.

Sur scène, Chimène Badi nous proposera tous ses plus grands succès. Ses chansons qui ont créées une histoire et un lien fort avec son public mais également ses plus grands duos avec des artistes français et internationaux. (Nicole Croisille, Johnny Hallyday...)

Des lives en direct sur les réseaux sociaux

Pour garder du lien avec son public, Chimène Badi propose des sessions live "Entre Nous" sur ses réseaux sociaux. Un moment où elle interprète les titres que lui demandent ses internautes.

Chimène Badi s'apprête à sortir son nouvel album best-of "Entre Nous" le 2 octobre prochain.