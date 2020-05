Nos artistes landais confinés : la vie de Mat Hood, finaliste 2015 de la Nouvelle Star

Durant cette période de confinement, nous sommes de plus en plus connectés sur les réseaux sociaux. Ceux qui nous accompagnent, nous divertissent et nous proposent de belles chansons sur toutes ces plateformes, ce sont les artistes. Rencontre aujourd'hui avec un musicien landais qui s'est fait connaître en participant à la saison 2015 de la Nouvelle Star sur D8 : Mat Hood.

La vie d'artiste confiné à Lège-Cap-Ferret

Mat Hood est un artiste landais généreux qui nous rejoint fréquemment pour nous partager des titres qui figureront sur son prochain album. Il nous a accordé du temps depuis chez lui à Lège-Cap-Ferret. Mat qui profite de ce confinement pour se reposer, faire une introspection et cette situation inédite lui permet de composer de nouveaux titres.

Sa vie jusqu'au 17 mars, il la partageait entre les Landes et l'Angleterre. Pays dans lequel il a intégré une école de production musicale. L'école qui ne s'est pas arrêtée avec le confinement car il continue à étudier à distance et à faire ses examens.

Le quotidien de Mat Hood se partage entre les études et le divertissement. (faire du sport, regarder des séries et faire de la musique)

La vie de Mat Hood confiné à Lège-Cap-Ferret Copier

Quelle vie après le déconfinement ?

Mat Hood s'apprête à sortir son 2ème album studio dans lequel il parlera notamment d'un beau voyage qu'il a réalisé à La Réunion. Il sera aussi plus personnel, en évoquant les relations qu'il entreprend avec ses proches et vous pourrez retrouver une belle touche folk en hommage à la musique des années 70. Sa vie dans les Landes lui colle également à la peau. Apprêtez-vous à l'entendre parler des Landes !

En exclusivité sur France Bleu, Mat Hood nous a interprété un morceau que l'on retrouvera sur son nouvel album. C'est à réécouter ici.