Notre sélection de chansons de Noël

Ah, les chansons de Noël ! Elles sont modernes ou traditionnelles, on les chante en famille ou on les sifflote dans la salle de bain mais surtout, on les aime toutes !

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec cède à l'ambiance du moment et à la magie de Noël. C'est en compagnie d'Eric Bastien, animateur à France Bleu, que l'on se met quelques airs de Noël dans les oreilles pour préparer les fêtes.

Jingle bells, la valeur sûre

Jingle bells est l'une des chansons américaines les plus célèbres du monde. On l'attribue au compositeur James Lord Pierpont sans en avoir l'absolue certitude. Elle est popularisée par Franck Sinatra et reprise par Elvis Presley, Ella Fitzgerald ou les Beatles, excusez du peu.

Jingle bells devient Vive le vent quand elle traverse l'Atlantique. C'est évidemment un incontournable des spectacles de Noël de toutes les écoles.

Chez nous, elle est interprétée par des voix comme Mireille Mathieu ou Dalida. D'ailleurs, la diva disco aimait les chansons de Noël et interprètait également Douce nuit, sainte nuit.

Bons baisers de Fort-de-France, la plus chaude

Le Père Noël est universel et c'est La Compagnie Créole qui se fait un devoir de nous le rappeler. Avec la chanson Bons baisers de Fort-de-France, ce qu'on perd en neige et en cheminée, on le gagne en convivialité. Pas besoin d'invitation nous dit la chanson car les portes sont toujours ouvertes et qu'il y a des cadeaux pour tout le monde.

J'ai furieusement envie de faire le voyage, pas vous ?

Happy Xmas, la plus engagée

John Lennon et Yoko Ono ont eux aussi leur chanson de Noël. Elle s'appelle Happy Xmas et elle est plus engagée et militante que les autres. En effet, il s'agit d'un hymne pacifiste, une protestation contre la guerre du Viêt Nam sortie en 1971.

La preuve qu'une chanson de Noël peut aussi avoir un message à passer.

Retrouvez toutes les chansons de Noël choisies par Eric Bastien dans Minute Papillon !

La révolte des rennes, la plus réaliste

Le groupe Les Wriggles a une vision beaucoup moins douce de l'univers du Père Noël. Dans leur chanson La révolte des rennes, les compagnons du vieux bonhomme en rouge revendiquent la reconnaissance de leurs droits sociaux et critiquent les dérives consuméristes de leur chef. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait l'ambiance "Noël" à laquelle on s'attendait...

Christmas Without You, la nouveauté

Ava Max est un des nouveaux phénomènes de la pop internationale. Après le carton réalisé cet été avec le single Who's Laughing Now, elle publie un titre de circonstance avec Christmas Without You. Publié il y a deux mois, le titre enregistre déjà plus de 2 340 000 vues sur Youtube.

Seul le temps nous dira si Ava Max peut rattraper l'incontournable Mariah Carey et son All I want for christmas is you.