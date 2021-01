Nouveauté | Green Lads "Birth Of A Celt"

Birth Of A Celt, un dynamisme qui n’a d’égal que la maîtrise du danseur de claquettes et des 4 musiciens vêtus de costards verts... Découvrez le très beau clip ! C'est cadeau 😉

Green Lads

Birth Of A Celt Celtitude allie la fraîcheur des mélodies celtiques à l’explosivité d’une électro de caractère. Loin des codes et des structures des musiques traditionnelles irlandaises, l’album vise à réveiller le celte qui dort en chacun de nous et traduit la conviction que chacun peut embrasser cet aspect de lui, peut importe d’où il vient et où qu’il aille. Premier opus français de ce genre, on y retrouve un dynamisme qui n’a d’égal que la maîtrise du danseur de claquettes et des 4 musiciens vêtus de costards verts.

C’est tout naturellement que les trois compagnons de route partagent leur passion et leur bonne humeur, aussi bien en studio que sur scène. Les trois musiciens-performers font virevolter leurs instruments dans des atmosphères festives, combinant savamment ce mélange énergique et festif, destiné à faire danser et euphoriser le public. Avec un répertoire oscillant entre jigs endiablées, polkas et reels traditionnels, les infatigables Ils vous feront assurément vous évader vers des contrées lointaines jusqu’au bout de la nuit !

Avec la sortie de trois premiers clips « Valley Greens » et « Grand Scapes » et « Galway Girl », le groupe s’est rapidement imposé comme la révélation de la scène celtique actuelle auprès des programmateurs de spectacles et festivals.