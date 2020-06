Nouvelle Scène : MAALERS

Issu de la bourgeoisie parisienne, MAALERS essaye à tout prix d'échapper aux études d'avocat fiscaliste toutes tracées par ses parents.

Après un projet pop rock abandonné en 2017, il enchaîne les thérapies de groupe, de Paris à Montpellier. Il écrit de nouveaux textes et bricole des sons entre deux séances de psychanalyse. Puis il s'enferme à double tour dans sa chambre où il enregistre ses premiers titres.

"Régler ses comptes avec les fantômes de l'adolescence"

Les mots doux de MAALERS découpent tendrement au rasoir une société où la virilité toxique écrase ceux qui ont refusé de jouer à la balle au prisonnier à la récréation.

Multi instrumentiste doué, un synthé sous le bras droit et une perfusion de xanax dans le bras gauche, il use de mélodies cajoleuses et de grooves fluets pour régler ses comptes avec les fantômes de l'adolescence et le soi-disant règne du mâle amateur de survêtement à bandes !

Il y a un air de Chamfort chez MAALERS. Son premier EP 5 Titres , "Super Lâche" est salué par une presse unanime, et le dandy inclassable amateur de cinéma, devrait , à terme tirer son épingle du jeu avec sa pop classieuse.

Durant le confinement MAALERS nous a offert une très belle "SESSION A LA MAISON" diffusé sur la page Facebook de France Bleu Hérault. Retrouvez là ici en intégralité :

Découvrez le désormais avec ces 5 titres disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement.

MAALERS "Super Lâche" ( BOOMERANG / PIAS)

http://www.maalers.fr/