Nouvelle scène "Sing'in Corréze" à Brive

Depuis janvier 2022 500 collégiens de Brive et d'Uzerche ont répétés ce spectacle avec leurs professeurs. Des heures de travail et de répétition avec le groupe Appolo5 qui nous sont racontées par Gladys Zohin (coordinatrice du projet). Le chef de choeur, Paul Smith est lui arrivé quelques jours avant le concert pour mettre le concert en place avec ses méthodes pédagogiques à lui. De l'écoute, de la concentration pour une "standing ovation" à la fin du spectacle. Au programme il y avait des chants Anglais, Allemands et Français que les enfants ont appris avec leurs professeurs. France Bleu Limousin était là pour garder une trace sonore de ce beau rendez vous. Le concert a été enregistré par Maximilien Bousquet et Jean Baptiste Gérard. A écouter sans modération

Sing'in Corrèze