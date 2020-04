Semaine spéciale Restos du Coeur sur France Bleu, la solidarité continue malgré la crise dans les Pyrénées-Orientales et nous relayons cet élan d'entraide. Jeane Manson qui adore les P.O nous présente son nouvel album.

Odile Bregand présidente des Restos du Coeur des P.O et Jeane Manson qui connaît bien le Pays Catalan

La Grande Confinade c'est votre rendez-vous de proximité et de divertissement en Pays Catalan durant le confinement. En Facebook Live de 17h à 18h du lundi au vendredi et en replay quand vous voulez.

C'est votre émission sur France Bleu Roussillon en numérique, vous participez avec vos messages que nous affichons et lisons en direct avec Arno Visconti.

Cette semaine plus que jamais les Restos du Coeur sont à l'honneur sur le réseau France Bleu. Rendez-vous notamment entre 6h et midi dans notre émission en mutualisation avec Toulouse, Montpellier et Nîmes. Ce samedi 2 Mai sur France Bleu, journée spéciale avec diffusion du concert « Mission Enfoirés 2017 » en simultané avec TF1 .

Et dans cette Grande Confinade nous invitons la présidente des Restos du Coeur dans les Pyrénées-Orientales, Odile Brégand : les bénévoles, l'organisation sérieuse et la logistique pour faire face à l'affluence en toute sécurité, les bénéficiaires durant la crise.

Jeane Manson qui a ses attaches en Catalogne du Sud adore également Perpignan et les Pyrénées-Orientales. Elle est venue en concert au Palais des Congrés de la Capitale du Roussillon le 28 septembre dernier. Nous avions eu l'occasion de l'inviter à cette occasion. 7 Disques d'Or, un Disque de Platine, plus de 30 millions de disques vendus. La musique, la danse, la comédie, la chanson, c'est tout ça l'univers de Jeane Manson qui est née à Cleveland dans l'Ohio aux Etats-Unis, qui a vécue au Mexique et en France.

Jeane Manson nous revient avec un 28ième album « LATINA SENSACIÓN » pour célébrer ses 45 ans de carrière dans la chanson.

Redécouvrons cette artiste avec Philippe Anglade et le portait de Guillaume Clavaud.

Julio Leone (groupe Ghetto Studio) lui nous propose de jouer avec les quiz musicaux et visite plusieurs décennies en chanson.

Commentez et partagez la Grande Confinade !!!