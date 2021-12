VIDEO - Oldelaf part à "L'Aventure" en tournée

Pour sa tournée "L'Aventure", Oldelaf a répondu aux questions de France Bleu Armorique avant son concert à Châteaugiron (Ille-et-Vilaine)

Oldelaf et ses camarades de vadrouille ont enfin repris le chemin de la scène. La tournée "L'Aventure", du nom de l'album sorti début 2020, avait été stoppée le vendredi 13 mars 2020 par l'annonce des mesures gouvernementales. Ils étaient pourtant sur place, à Châteaugiron, dans les cuisines de la salle du Zéphyr, prêts pour leur concert du soir.

Après plusieurs reports de cette même date, Oldelaf a finir par le faire ce concert breton, le 10 décembre 2021.

Oldelaf et son ukulélé sur la scène du Zéphyr à Châteaugiron (Ille-et-Vilaine) pour sa tournée "L'Aventure" - Pascale Limarola

L'opus "L'Aventure" lui tient vraiment à coeur. "C'est un album qui a été enregistré en voyage, dans un camping-car, de manière itinérante sur les routes de France. C'était un truc incroyable ! Et tu te retrouves avec un album sur le voyage... il meurt dans l'oeuf en gros à sa sortie. En plus il parle du voyage, qui commence à devenir un peu obsolète, donc c'est un peu compliqué. Et le producteur me dit Oh ! Tant pis ! T'as qu'à faire un autre album. Mais j'ai mis ma vie à l'intérieur. "L'Aventure" c'est vraiment un album important pour moi."

Un mini album inspiré du confinement, "L'Aventure continue"

2021. Avec le recul des événements vécus, de nouvelles chansons sont sorties de l'imagination d'Oldelaf. "Au loin" notamment, véritable ôde au voyage, que vous découvrez sur l'EP "L'Aventure continue". Une vraie suite à l'album sorti en 2020 sur lequel on pouvait danser sur le morceau C'est Michel.

L'album d'Oldelaf "L'Aventure" a été enregistré dans un camping-car sur les routes de France - Franck Loriou

C'est un boulet au pied que je me suis mis avec la Tristitude. Je suis le seul mec du monde à qui on dit "Ta chanson est super, ce serait bien que tu réécrives les paroles à chaque fois".

La Tristitude, c'est le grand succès d'Oldelaf. Au point où on lui demande régulièrement d'ajouter des paroles (même l'équipe de France Bleu Armorique l'a fait ce jour-là !) : "on fait une nouvelle version sur chaque tournée". Il fêtera d'ailleurs les 10 ans de l'album sur lequel elle figurait, "Le monde est beau", avec une nouvelle tournée spéciale bientôt.

Préparez-vous à une belle soirée de rire et d'émotions avec Oldelaf et ses compagnons de voyage sur la tournée "L'Aventure". Des "animations musicales" (terme qu'il utilise au lieu de "concerts") sont prévues dans tout le pays. Il revient en Bretagne le 7 avril 2022 à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) au Carré Sévigné.