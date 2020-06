Oliv Ricardo "Bord de l'eau" : un hymne à Bordeaux et une chanson bordelaise pour cet été !

France Bleu Gironde : vous avez voulu chanter et réaliser un hymne à Bordeaux et vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez tourné un clip, racontez-moi… Comment ça s’est passé ?

Oliv Ricardo : Et bien je me suis dit, Bordeaux est une ville magnifique et en fait en tapant sur internet, elle n’est pas beaucoup chantée. Alors voilà, j’ai pris ma petite plume, ma petite guitare. Je me suis dit… il faut faire une chanson sur cette superbe ville.

France Bleu Gironde : effectivement, cette chanson est doublée d’une vidéo. Il ne s’agit pas d’une grosse production hollywoodienne mais tout de même, c’est très touchant. Le clip est enregistré à Bordeaux avec votre téléphone portable et celui de votre mère…

Oliv Ricardo : Oui ma maman a fait quelques prises. Nous avons utilisé quelques vidéos de son téléphone portable et puis en même temps j’ai appelé un copain (dont c’est le métier NDLR) qui m’a fait un superbe clip. Et on a mélangé ces images qui donnent un petit côté vacances. Des photos et des images prises à la volée dans Bordeaux.

France Bleu Gironde : Quels sont les sites ? Ceux que l’on peut voir ?

Oliv Ricardo : Les Quinconces, le miroir d’eau et bien sur le pont de Pierre. On a été rive droite.

France Bleu Gironde : il y a beaucoup de lieux que vous avez mis en avant… Quel est celui que vous préférez ?

Oliv Ricardo : En fait j’aime bien la rive droite. De la rive droite on regarde la rive gauche et les beaux bâtiments. La place de la bourse et les grands bâtiments autour des Quinconces… Etre à l’abris des arbres du côté du parc des angéliques, de la guinguette Chez Alriq

France Bleu Gironde : et vous avez forcément des anecdotes à me raconter sur le tournage du clip ? Notamment celle de la gare Saint-Jean ? Que s’est-il passé en gare Saint-Jean ?

Oliv Ricardo : On a fait la petite vidéo dans la gare et avec les gens qui sortaient. Et ce qui est marrant c’est que depuis que le clip circule il y a des gens qui se retrouvent dans la vidéo. T’as les petits messages en dessous et un tel qui dit « Eh copine, c’est pas toi qui passe avec ton enfant devant le chanteur ? ». On a eu un très bon accueil dans la rue. Dans le clip tu verras des surfeurs que l’on a croisé sur le pont de pierre.

France Bleu Gironde : Olive, qu’est ce que vous ressentez quand vous chantez ? Pourquoi cette passion ?

Oliv Ricardo : Du bonheur. Et surtout pendant la fête de musique, j’ai chanté « Bord de l’eau ». Les gens ont commencé à chanter et à regarder le clip. Il parait que quand on l’entend une fois on le retient. Donc de voir tout le monde chanter cette chanson… avec plein de bordelais… qui étaient avec moi… (On était plus du côté de Bègles)… c’était super.

France Bleu Gironde : où peut-on vous retrouver (en dehors de la fête de la musique) ?

Oliv Ricardo : A la fête de la musique c’était pas trop prévu car c’était à l’improviste. Je joue dans un groupe avec lequel je prépare un nouvel album qui sortira un peu plus tard en janvier prochain. On aura bien sur « Bord de l’eau » qui sera dans la setlist.