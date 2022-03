Olympe passe sa journée en direct sur France Bleu Picardie le vendredi 18 Mars

Le chanteur Olympe, originaire d'Amiens, sort son nouvel album "Press play" ce vendredi 18 Mars. Pour l'occasion, il va passer la journée en direct sur France Bleu Picardie. Et vous allez même pouvoir gagner votre rencontre VIP !

"Press play" c'est le nom du nouvel album du chanteur amiénois Olympe. Depuis ses débuts, France Bleu Picardie soutient cet artiste de talent et accompagne la sortie de cet opus le vendredi 18 Mars.

Olympe passe la journée en direct dans les studios de France Bleu Picardie

C'est de bon matin, à partir de 6h, qu'Olympe sera en direct sur France Bleu pour réveiller la Picardie dans "Le 6/9" avec Chloé Bidet. Il passera en cuisine dans "Côté saveurs" à 10h et jouera avec les auditeurs dans "Côté jeu : Radio quiz" à 11h avec Patrick Vincent. Et enfin, il vous accompagnera sur la route du retour à la maison dans "Happy hour" à partir de 16h avec Maxime Schneider.

Au menu : des interviews, des sessions en live et plein d'autres surprises...

Gagnez le nouvel album dédicacé d'Olympe et votre rencontre VIP

D'ici le 18 Mars, écoutez France Bleu Picardie et gagnez "Press play", le nouvel album d'Olympe dédicacé ainsi que votre pass VIP. Un pass qui vous donnera accès aux studios de France Bleu Picardie pour assister à l'émission "Happy hour" côté coulisses et un moment privilégié avec Olympe.

Olympe : la révélation de "The Voice" saison 2 !

Souvenez-vous. Retour en 2013. Les téléspectateurs de TF1 découvrent la voix magique d'Olympe qui interprète "Born to die" de Lana Del Rey pour les auditions à l'aveugle de "The Voice" saison 2. Coaché par Zazie, Olympe se hissera jusqu'en final. Un tremplin qui lancera la carrière de cet amiénois aussi talentueux qu'adorable et que France Bleu Picardie est fier d'accompagner.