On vous dévoile l'affiche du France Bleu Live Festival 2023 aux 2 Alpes !

Pour la troisième année, cette nouvelle édition se tiendra dans nos belles montagnes des 2 Alpes . France Bleu vous propose une programmation aux styles variés qui comblera, nous en sommes sûrs, les fidèles auditeurs de France Bleu.

ⓘ Publicité

Mardi 18 avril : Juliette Armanet

Juliette Armanet nous fait l'honneur d'ouvrir le bal de ce France Bleu Live Festival.

À l'occasion de la réédition de son album "Brûler le Feu" sorti le 4 novembre dernier. La jeune femme, qui s'est fait connaître notamment pour son single "Le dernier jour du disco", proposera un concert mêlant de la variété chic et intemporelle à la musique pop assumée. L'artiste à la passion dévorante nous invite à la danse et mettra le feu à la scène du Palais des Sports des 2 Alpes le 18 avril 2023.

Mercredi 19 avril : Louise Attaque

On ne les présente plus, le groupe dévoile son cinquième album "Planète Terre". Gaëtan Roussel, Arnaud Samuel et Robin Feix renouent avec l’esprit des débuts de Louise Attaque : une amitié solide, un son épuré, la guitare, le violon et la basse acoustique toujours essentiels au son du groupe accompagnés de textes ciselés. Des titres aux consonances pop rock humanistes que vous aurez le plaisir de découvrir ou redécouvrir dans notre belle station, le 19 avril prochain.

Jeudi 20 avril : Jenifer

Qui de mieux pour clôturer ce festival que Jenifer qui nous présente un dernier album plein d'audace. Après plus de cinq millions d'albums vendus et vingt ans de carrière, la chanteuse niçoise nous propose un nouvel opus intitulé sobrement n°9. Pensé résolument pour la scène, l'artiste souhaite partager ces moments intenses, hors du temps, avec le public.

Remportez vos places pour le Festival

Vous vous demandez comment assister à la nouvelle édition du France Bleu Live Festival aux 2 Alpes ? Restez connecté à France Bleu Isère, à la radio et sur nos réseaux sociaux ! Nous vous donnerons très bientôt plus d'informations.