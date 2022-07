Opéra A Flauta Incantata

Opéra traduit en corse et en français à partir de La Flûte Enchantée

Dans le cadre exceptionnel qu’offre le cloître du Couvent de Cervioni. Portés par l’association Voce, la metteure en scène Emma Loriaut Clauss et le chef d’Orchestre Xavier Delette à la tête de l’ensemble Quinta d’Isula, 16 solistes, 25 choristes et 12 musiciens réactualiseront cette œuvre magique et universelle qu’est La Flûte Enchantée, pour mettre en valeur les talents insulaires professionnels et amateurs en devenir,