Opéra de Rouen : Les nuits d'été, spectacle musical inédit sur les réseaux sociaux

Ce vendredi 27 novembre à 21h, l'Opéra de Rouen propose un concert en direct sur ses réseaux sociaux à 21h. Au programme : "Les nuits d'été", six mélodies de Berlioz sur des poèmes de Théophile Gautier, interprétées par Léa Desandre accompagnée par l'Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie.

Pendant cette fin d'année et malgré les contraintes sanitaires, l'Opéra de Rouen a décidé de diffuser des concerts inédits sur son site internet et sa page Facebook. Une initiative qui témoigne de l’activité continue des artistes et des équipes de l’Opéra.

« Répéter, jouer, c’est pour nous, se maintenir en vie. En offrant ces captations, nous avons voulu partager avec le plus grand nombre ce sursaut que la musique provoque en nous, cette énergie qu’elle insuffle à chacun, ces émotions qui nous submergent », explique Loïc Lachenal, directeur de l’Opéra de Rouen Normandie.

Après les grands airs de La clémence de Titus, l'Opéra de Rouen vous propose Les Nuits d'été, un ensemble de six mélodies d'Hector Berlioz sur des poèmes de Théophile Gautier.

Sur scène c'est la talentueuse mezzo-soprano Léa Desandre qui interprètera les poèmes. La jeune franco-italienne a remporté de nombreuses récompenses dont celle de la « Révélation artiste lyrique » aux Victoires de la musique classique 2017. Elle sera accompagnée du guitariste Thibaut Garcia et des musiciens de l'Opéra de Rouen.

Pour suivre cette retransmission, vous pouvez vous connecter ce vendredi 27 novembre à 21h :

Direction musicale : Ben Glassberg

Captation vidéo Camera Lucida

Mezzo-soprano Lea Desandre

Guitare Thibaut Garcia

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie