Opéra de Rouen : Pelléas et Mélisande de Debussy en vidéo et en direct

L'Opéra de Rouen vous propose d'assister à l'opéra de Debussy "Pelléas et Mélisande" ce mardi 26 janvier à 20h. L'opéra en cinq actes, d'après une pièce de Maurice Maeterlinck, sera diffusé en direct et en vidéo.

Malgré les contraintes sanitaires, l'Opéra de Rouen a décidé de diffuser des concerts inédits sur son site internet et sa page Facebook. Une initiative qui témoigne de l’activité continue des artistes et des équipes de l’Opéra.

Ce mardi 26 janvier, à 20h, l'Opéra de Rouen vous invite à assister en direct et en vidéo à l'opéra de Debussy Pelléas et Mélisande sur leur site internet et leurs réseaux sociaux. L'opéra en cinq actes, d'après la pièce de Maurice Maeterlinck, d'une durée de plus de trois heures, sera entrecoupé d'un entracte durant lequel Pierre Dumoussaud, le chef d'orchestre, Adèle Charvet (Mélisande) et Huw Montague Rendall (Pelléas), vous invitent à découvrir les coulisses et les secrets de l'œuvre de Debussy.

Le saviez-vous ? Adèle Charvet a remplacé au pied levé un ténor dans le Messie à Radio-France alors qu'elle était venue assister au concert.

Une soirée musicale extraordinaire

Résumé de l'opéra

Arkel est le roi d'Allemonde. Il a deux fils : Golaud et Pelléas. Le prince Golaud rencontre Mélisande dans la forêt et l'épouse, sans rien savoir d'elle. Alors que Mélisande est enceinte, elle rencontre Pelléas. Ces deux jeunes gens se parlent beaucoup, sans que l'on sache si entre eux c'est de l'amitié ou de l'amour. Golaud devient jaloux et les fait surveiller par Arkel, son fils. Au moment où Pelléas et Mélisande s'avouent leur amour et s'embrassent, Golaud tue son frère. Mélisande s'éteint lentement.

Direction musicale Pierre Dumoussaud

Mise en scène, scénographie Eric Ruf

Reprise, collaboration artistique Julien Fisera

Costumes Christian Lacroix

Lumières Bertrand Couderc

Mélisande Adèle Charvet

Pelléas Huw Montague Rendall

Golaud Nicolas Courjal

Arkel Jean Teitgen

Geneviève Lucile Richardot

Yniold Anne-Sophie Petit

Le Médecin, le Berger Richard Rittelmann

Figuration Ginette Anne, Sophie Lephay, Agathe Lenne

Avec la participation du Chœur de l’Opera de Dijon