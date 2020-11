Opéra de Rouen : spectacle musical inédit sur les réseaux sociaux

Ce vendredi 20 novembre à 21h, l'Opéra de Rouen propose un concert en direct sur ses réseaux sociaux à 21h. Au programme : "La clémence de Titus" de Mozart, interprété par l'Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie et le Chœur accentus.

Pendant cette fin d'année et malgré les contraintes sanitaires, l'Opéra de Rouen a décidé de diffuser des concerts inédits sur son site internet et sa page Facebook. Une initiative qui témoigne de l’activité continue des artistes et des équipes de l’Opéra.

« Répéter, jouer, c’est pour nous, se maintenir en vie. En offrant ces captations, nous avons voulu partager avec le plus grand nombre ce sursaut que la musique provoque en nous, cette énergie qu’elle insuffle à chacun, ces émotions qui nous submergent », explique Loïc Lachenal, directeur de l’Opéra de Rouen Normandie.

Pour le premier rendez-vous de cette série de concerts, ce vendredi 20 novembre, l'Opéra de Rouen vous propose les plus grands airs de La clémence de Titus. Cet opéra est le dernier de Mozart, écrit en parallèle de La flûte enchantée.

Pour suivre cette retransmission, vous pouvez vous connecter à 21h :

La distribution :

Direction musicale Ben Glassberg

Tito Nicky Spence

Vitellia Simona Šaturová

Sesto Anna Stéphany

Servilia Chiara Skerath

Annio Antoinette Dennefeld

Publio David Steffens

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

Chœur accentus / Opéra de Rouen Normandie

Captation Vidéo Camera Lucida

Le résumé :

L’empereur de Rome Titus qui aime Bérénice, est visé par un complot ourdi par l’ambitieuse Vitellia, qui veut l’épouser. Pour parvenir à ses fins elle se sert de l’amour que lui voue Sextus, ami cher au cœur de Titus. Bienveillant et empreint de justice, l’empereur finira par pardonner à tout les conjurés.

Le programme :

ATTO PRIMO.

Scena seconda. N° 2. Aria. Vitellia : « Deh se piacer mi vuoi »

Scena nona. N° 9. Aria. Sextus : « Parto, ma tu ben moi »

ATTO SECONDO.

Scena prima. N° 13. Aria. Annio : « Torna di Tito a lato »

Scena quinta. N° 16. Aria. Publio : « Tardi s'avvede »

Scena settima. N° 17. Aria. Annio : « Tu fosti tradito »

Scena decima. N° 19. Rondò. Sesto : « Deh per questo istante solo »

Scena quattordicesima. N° 21. Aria. Servilia : « S'altro che lagrime »

Scena quindicesima. N° 23. Rondò. Vitellia : Non piu di fori »