Opéra de Tours : La part belle aux enfants

Tours, Indre-et-Loire, France

Il n'y a pas d'âge pour la musique

Le chef d'orchestre de l'orchestre et directeur du grand théâtre, Benjamin Pionnier accorde une importance particulière aux petites oreilles. C'est pourquoi cette saison l'opéra propose ou accueille des spectacles jeunes publics très divers et pour tous les âges.

Même les bébés ont droit à leurs concerts

La saison jeune public du Grand Théâtre de Tours s'ouvrira les 17, 18 et 19 octobre avec "De tout chœur", premier des 6 concerts bébés proposés dans la salle Jean Vilar d'ici au mois de Juin. Les voix, les cordes, le piano, mais aussi les cuivre ou le basson... toutes les instruments, toutes les œuvres classiques sont ici rendus accessibles aux enfants de 3 mois à 2 ans. Assis par terre, en chaussettes avec leurs accompagnants les bébés sont fascinés par les musiciens du symphonique qui joue pour eux avec le même sérieux que pour les oreilles les plus averties. Benjamin Pionnier l'affirme: "C'est un format de 40/45 minutes étudié pour les plus petits. Et c'est un vrai concert. On ne parle pas, on ne raconte pas d'histoire et ça se passe très bien".

La musique a plein de vertus pour les bébés © Maxppp - Arnaud DUMONTIER

Des univers hauts en couleurs

La saison Jeune Public 2019/2020 emmènera les enfants dans des univers incroyables: des contes de Ma Mère l'Oye à Gargantua, en passant par le livre de la jungle.

Les contes de Ma Mère l'Oye qui seront donnés le samedi 9 novembre, pour le grand public, feront s'installer sur la scène du Grand Théâtre l'excellentissime Quatuor Anches Hantées. Quatre clarinettes, un texte d'Elodie Fondacci, les musiques de Maurice Ravel et Claude Debussy... ce spectacle de théâtre visuel et sonore aura en plus le mérite d'être accessibles aux enfants sourds et malentendants (dans la limite des équipements disponibles). Quant aux Inestimables Chroniques du Bon Géant Gargantua, elles donneront aux enfants l'occasion les 10 et 13 juin, en séance tout public, d'entendre Philippe Lebas leur raconter, avec sa verve inégalable, les aventures des personnages de Rabelais. La partition sera interprétée par l'Orchestre Symphonique région Centre-Val de Loir/Tours qui apporte toujours un soin particulier aux spectacles destinés aux plus jeunes.

De l'opéra pour les petits

Trois spectacles permettront au plus jeunes de plonger dans l'univers lyrique:

- Le docteur miracle, le 14 décembre. Baptisé "Opéra Junior" il propose une intrigue digne des grands opéras mais son format d'une heure le rend accessible aux enfants qui bénéficient également d'un tarif très avantageux (5€ pour les moins de 18 ans).

- Jungle, le 21 Mars. Cette coproduction de l'Opéra de Tours plongera les enfants dans l'univers du Livre de la Jungle et donnera l'occasion d'une "Complicité cinémathèque" : en amont, les enfants et leurs familles auront pu découvrir aux cinémas Studio, le 17 février, le film de Zoltan Korda de 1942.

- Opéra Tralala, le 27 mai. Cette relecture du mythe d'Orphée fera découvrir aux enfants comment art lyrique et poésie permettent de raconter les émotions et les sentiments humains.

Des séances scolaires sont proposées pour chacun des spectacles de la saison jeune public. Un "concert pour les petites oreilles" leur sera réservé fin novembre. Ils y découvriront comment, dans un concerto, un instrument dialogue avec l'orchestre. Les concerts bébés, se remplissent très vite. Ne tardez pas à vous renseigner sur le site internet de l'Opéra de Tours.

Pour tout savoir sur les concerts donnés au Grand Théâtre et la saison de l'Opéra et de l'Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours, rendez-vous tous les dimanches 12H10, dans la Symphonie en Bleu, sur l'antenne de France Bleu Touraine.