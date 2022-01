Orelsan, Jul, Grand Corps Malade : découvrez le palmarès des artistes les plus écoutés en 2021

Un trio de rappeurs sur le podium : Jul, Orelsan et Ninho ont été les chanteurs les plus écoutés en 2021. Côté albums, Orelsan devance Grand Corps Malade et les Enfoirés.

C'est le classement officiel des ventes d'albums en 2021 que publie le Snep (Syndicat national de l'édition phonographique). Il combine les ventes physiques (CD, vinyles), les téléchargements et les écoutes sur les plateformes de streaming.

Orelsan, retour fracassant

L'album le plus écouté l'an passé est celui d'Orelsan. Civilisation, quatrième album de l'artiste normand, s'est vendu à 338.000 exemplaires, un score atteint en seulement six semaines puisque l'album est sorti à la mi-novembre.

Orelsan devance l'album Mesdames de Grand Corps Malade, sorti en 2020, avec 285.000 ventes (contre 198.000 en 2020), suivi d'A côté de vous des Enfoirés (235.000 ventes).

Deux autres rappeurs complètent le top 5 : SCH (JVLIVS II) et Damso (Qalf).

Adele est 6e, Vianney 7e, Vitaa & Slimane 9e (pour un album vendu à 850.000 exemplaires en deux ans et demi !). Belle performance de Clara Luciani, aux portes du top 10 pour Coeur (157.000 ventes) et de la pop-star britannique Dua Lipa (12e, 155.000). Julien Doré est 20e avec Aimée.

Jul, le vrai gagnant

Mais en cumulant le nombre total d'albums vendus, c'est l'hyper-productif marseillais Jul qui est n°1. 549.000 ventes cumulées ont été comptabilisées pour ses 8 albums qui figurent dans le top 200, dont trois sortis en 2021.

Grand succès également pour la météorite du rap français Ninho, qui prend la deuxième place avec 422.000 ventes pour trois albums, dont son dernier Jefe, sorti le 3 décembre.

Déceptions pour Coldplay et Abba

Au rayon "peut mieux faire", on retrouve Ed Sheeran avec Bad Habits (22e) et surtout Coldplay, seulement 40e pour Music of the Spheres (80.000 ventes).

Le retour évènement d'Abba n'a pas non plus eu le succès escompté, avec 108.000 ventes.

La Belge Angèle déçoit également avec une 25e place pour son nouvel album Nonante-cinq, après avoir survolé le classement en 2019. Mais son album n'est sorti que le 2 décembre... Un peu tard pour se hisser au sommet. Sa tournée se vend très bien : elle est deuxième des ventes de billets, d'après Le Parisien.