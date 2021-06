Originaire de Hem, le rappeur KZ cartonne

Le rappeur KZ, originaire de Hem, dans le Nord, a sorti un nouveau single le 7 mai, intitulé Manila. Et il cartonne : en un mois, il a largement dépassé le demi-million de vues. Et même s'il a quitté son Nord natal pour voyager il y a dix ans, il reste très attaché à sa région d'origine.

Le rappeur KZ, originaire de Hem, dans le Nord, cartonne. Sur Youtube, son nouveau single Manila a largement dépassé les 500 000 vues en un mois seulement. Et il n'en est pas à son coup d'essai. Son clip Peter Pan avait atteint le million de vues. Le nord, Kévin Zonnenberg, de son vrai nom , il l'a quitté il y a une dizaine d'années pour voyager en Asie, en Australie ... Mais il reste toujours très attaché au Nord, qui l'a vu grandir.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"J'ai vécu 20 ans ici. On peut pas tourner une page de 20 ans d'histoire, raconte-t-il en visitant son quartier. _Alors dans toutes mes chansons, j'ai toujours une petite phrase pour le Nord_. Même dans mon dernier single Manila." La région où il a fait "ses premiers foots et ses 400 coups" reste toujours dans son cœur et continue l'inspirer. "Oui j'ai quitté d'où je viens, mais c'est pas pour autant que je l'oublie. Quand je créé mes univers, c'est toujours là", dit-il avec passion.

Aujourd'hui, c'est toujours une fierté de revenir à Hem. Dernièrement, il a même été invité dans son ancien collège, le collège Saint-Paul, pour être jury à un concours de rap. "Quand j'étais jeune, on savait pas vraiment où j'allais aller, rit-il. J'ai pu leur montrer que même si on commence à dérailler tôt, on peut toujours redresser la barre."

Multi-casquette, le rappeur apparaît dans ses vidéos, mais il est aussi souvent derrière la caméra. Il a même voulu rendre hommage à sa région d'origine dans un clip, produit par son frère, Moi et moi. "Je voulais absolument faire un titre qui montre que je viens du Nord, précise-t-il. Les briques rouges, la Belgique, etc. C'est ce qui me représente. On est allés à la Madeleine, Lille, Loos, Hem ... Le Nord quoi !"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Depuis le début de sa carrière, il y a trois ans, KZ est indépendant. Il espère maintenant signer avec une maison de disque avant septembre.