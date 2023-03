"Paris saccagé": Pierre Perret s'en prend violemment à la mairie de Paris dans sa dernière chanson

Avec "Paris Saccagé", Pierre Perret s'en prend violemment à la mairie de Paris et dresse un terrible constat de l'état de la capitale

"Pauvre Paris devenue si cracra / On sait bien qui t'a fait ça / C'est les crânes de piafs dégourdis / Qui bouffent des graines à la mairie"... Avec sa dernière chanson intitulée "Paris Saccagé", Pierre Perret lance un violent coup de gueule contre la saleté dans Paris et s'en prend à la mairie.

Publiée ce vendredi, la vidéo de la chanson a déjà été vue par plus de 529 000 personnes. Dans sa chanson, l'artiste dénonce pêle-mêle les pistes cyclables, la saleté, les trottinettes, la drogue, les graffitis et les tags, ou encore les végans,.. Autre cible de Pierre Perret, la mairie de Paris.

Pierre Perret - Paris saccagé

Le chanteur évoque les "gentils écolos" et affirme qu'"Ils avaient promis les Nirvana/ Et c'est la Bérézina" à propos des élus à la mairie. Une vidéo et une chanson qui font polémique, comme ça avait déjà été le cas pour "Les Confinis", chanson que Pierre Perret avait sorti en 2020, lors du confinement.