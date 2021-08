Le pianiste et compositeur Pascal Amoyel présente "Looking for Beethoven", un spectacle de théâtre-musical dans lequelle il décode et raconte les 32 Sonates de Beethoven.

Pascal Amoyel dans "Looking for Beethoven", le 11 septembre à Saint-Emilion

Vino Vocce, le festival consacré à la voix sous toutes ses formes, chantée et parlée est de retour les 10, 11 et 12 septembre à Saint-Emilion. Au programme des concerts de musique vocale, des rencontres et des ateliers avec des professionnels de la voix. Parmi les têtes d’affiches cette année : André Manoukian, François Morel (les Deschiens) et le pianiste et compositeur Pascal Amoyel qui nous présente « Looking for Beethoven » !

Sonates

« Looking for Beethoven » ! Une enquête palpitante, sous forme de théâtre musical, dans laquelle le pianiste et comédien décode le chef-d’œuvre absolu du piano: les 32 Sonates de Beethoven, véritable journal d’une vie. Dans ce spectacle poignant, le conteur et pianiste Pascal Amoyel nous raconte le destin tragique de Ludwig Van Beethoven, qui se rend compte à l’âge de 27 ans qu’il va devenir sourd.

Pascal Amoyel nous présente "Looking for Beethoven" avec Nicolas Fauveau Copier

Quelle pire condamnation pour un compositeur ? Avec un engagement total, Pascal Amoyel nous raconte ce destin tragique. Assis au piano, il suit le fil de la vie de Ludwig, tout en interprétant avec maestria ses fameuses sonates : L" Appassionata", La "pathétique, "Le Clair de lune", etc... Un spectacle mis en scène par Christian Fromont et récompensé par une Victoire de la musique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Looking for Beethoven » avec Pascal Amoyel, sur scène samedi 11 septembre à 20h30 à la Salle des Cordeliers à Saint-Emilion dans le cadre du festival Vino Voce. 30€ / tarif réduit 20€*. Dans le cadre des Scènes d'été en Gironde.