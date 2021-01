Pascal Obispo innove et lance son propre espace de création

Pascal Obispo, l'électron libre de la variété française, s'affranchit des contraintes des structures actuelles pour créer un espace de création totalement nouveau : Obispo All Access. Une plateforme 100% Pascal Obispo, au contenu exclusivement réservé à ses abonnés, à qui il pourra s'adresser sans intermédiaire.

Connu pour ses nombreux tubes tels que Mourir demain, Fan, L'important c'est d'aimer, Millésime ou encore Lucie, Pascal Obispo est aussi un auteur prolifique pour d'autres artistes : Zazie, Amel Bent, Florent Pagny, Johnny Hallyday, Garou, Marc Lavoine, Natasha St-Pier mais aussi l'auteur de l'inoubliable comédie musicale Les Dix Commandements. Depuis 1992, Pascal Obispo a sorti 17 albums studios, live et une compilation. Un artiste prolifique, dont il est difficile de retrouver toutes les œuvres sur internet.

Obispo All Access

Concrètement, comment fonctionne Obispo All Access ? Il suffit de télécharger sur son téléphone une application, et de se laisser porter parmi tout le contenu proposé. On y retrouve notamment tous ses albums sortis depuis le début de sa carrière, des lives inédits, des documentaires, des clips, des mastersclass (cours de perfectionnement et de partage d'expériences), des rencontres et surtout des albums enregistrés spécialement pour Obispo All Access. Un projet ambitieux et alléchant qui sera mis à jour chaque semaine, au rythme des nouvelles créations de l'artiste.

Les admirateurs du chanteur, friands de bonus, vont être comblés. L'initiative est une première dans le paysage musical français. L'accès est gratuit pour son lancement, puis sera payant, moyennant un abonnement annuel représentant le prix d’une place de concert.

Ma Génération

Son nouveau single Ma Génération est en écoute dès maintenant dans la playlist de France Bleu et le clip est à visionner sur Obispo All Access.