Pascal Obispo, la 100e en direct sur TMC le mardi 4 février

Personnalité incontournable de la chanson française, musicien, compositeur et chanteur, l’artiste aux 5 millions d’albums vendus révélait en octobre 2018 son dixième album studio Obispo avec des sonorités toujours autant fédératrices, à la fois pop et rock, son ADN musical.

Quel est votre secret pour toujours nous surprendre ? Copier

Un disque riche en collaborations avec les participations de Benjamin Biolay, Calogero, Christophe, Isabelle Adjani, Youssou’n’Dour, Philippe Pascal... et d’autres invités.

L'album des bons copains ? Copier

Depuis un an, Pascal Obispo est en tournée avec ses musiciens pour offrir à son public sur scène ses plus grands succès et ses nouvelles chansons. Un concert à vivre en direct sur TMC et en simultané sur France Bleu le mardi 4 février à partir de 21h15