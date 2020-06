Pascal Obispo vous présente son nouveau single "J'ai Compté"

Réseaux sociaux, The Voice, projets... On fait le point avec Pascal Obispo, invité de France Bleu Paris.

Après son single avec Marc Lavoine et Florent Pagny en soutien du personnel soignant pendant la COVID-19, Pascal Obispo nous revient avec un nouveau single : "J'ai compté". Il était l'invité de "Côté Culture, comptez sur nous" sur France Bleu Paris ce jeudi.

Avec Laurent Petitguillaume, Pascal Obispo nous en dit plus sur sa nouvelle chanson : elle s'adresse aux personnes qui peuvent se sentir seules parfois. Écrite pendant le confinement, Pascal Obispo a fait le bilan. "J'ai passé une partie de ma vie un peu seul et confiné aussi, à attendre que les choses arrivent. [...] Il a fallu que je me bouge. [...] Si on se déplace pas, si on ne s'engage pas, rien ne se passe."

Ce nouveau single annonce-t-il un nouvel album ? Le chanteur ne dit rien même si "quelque chose va se passer à la rentrée. Il va y avoir mieux que ça. [...] Des choses très différentes pour moi."

Dans le reste de son actualité, il est partout en ce moment Pascal ! Dans The Voice, bien sûr, avec la finale de ce samedi 13 Juin, et sur France 2 et France Bleu pour "Tous ensemble pour la musique" le Vendredi 19 Juin. Une émission qu'il a hâte de vivre : "on va se retrouver avec les copains, ça nous manquait. Ça montre que la musique a un pouvoir supérieur que ce que l'on pouvait penser. Les gens du spectacle sont très très importants, il faut y penser."

Présent également sur les réseaux sociaux, il avoue qu'il devrait être encore un peu plus connecté, il ne lit "absolument pas ce qu'il se passe (sur les réseaux sociaux)".

Concernant The Voice, dont la diffusion a dû être interrompue pendant le confinement, impossible de faire une demi-finale et une finale en direct et avec du public : "J'étais très heureux de retrouver mes camarades. Il fallait avoir la volonté de continuer cette émission et trouver des solutions." Et même si le juré "préfère quand il y a le public", il nous annonce un "niveau d'excellence" des quatre candidats restant. "Ça chante grave."

Rendez-vous donc à la rentrée pour Pascal Obispo et ses projets. En attendant, vous pourrez entendre son nouveau single "J'ai compté" sur votre France Bleu.

