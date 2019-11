France Bleu Alsace soutient les artistes locaux et vous présente les dates de la prochaine tournée et le nouvel album de Pascal Vecca.

Pascal Vecca chante Noël, une tournée et un nouvel album pour l'artiste alsacien

Strasbourg, France

Après avoir enchanté le public dans les spectacles musicaux d’Europa-Park, Pascal VECCA renoue avec bonheur avec les chansons de Noël, dans une série de concerts en France et en Allemagne, accompagnée de la sortie d’un nouvel album, en partenariat avec France Bleu Alsace.

Il met sa voix percutante et profonde de crooner au service d'un répertoire multilingue (en français, anglais, allemand, italien, espagnol...), et nous embarque avec lui dans un voyage au pays des chants traditionnels de Noël d’ici et d’ailleurs … agrémenté de quelques belles surprises !



Entouré d’un trio de musiciens talentueux (Laura Strubel au piano, Christian Ott à la guitare, et Roland Grob à la contrebasse), Pascal VECCA nous offre un moment musical unique, riche en émotions et en partage.

Les dates de la tournée de Noël de Pascal Vecca